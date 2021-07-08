От удара молнии загорелся жилой дом под Красноярском

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мощный ливень накрыл Красноярск 7 июля. Из последствий – вновь подтопленный улицы, сработавшие сигнализации машин и сгоревший жилой дом в дачном сообществе. Как сообщают в МЧС, виной всему грозовые разряды.

О пожаре стало известно около 15 часов дня. Специалисты немедленно отправились на тушение. По прибытию стало понятно, что огонь практически уничтожил кровлю дома.

Горение ликвидировали спустя 2 часа. Как итог – 2-этажный жилой дом остался без кровли на 72 квадратных метрах. Пострадавших и погибших, к счастью, нет. Все успели вовремя сбежать.

Как рассказывают очевидцы - соседи по дачному сообществу, кроме крыши выгорел весь второй этаж, а первый только частично. У владельцев двухэтажный домик был единственным жильем.

Напомним, что 7 июля закончилась аномальная жара в Красноярске. Город накрыло стеной ливня. В последний раз такое происходило 21 июня, в прошлую грозу из-за удара молнии сгорела старинная церковь и дачный домик, в котором погиб человек.