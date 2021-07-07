Видео потопа после шторма в Красноярске 7 июля 2021: ливень смывает дороги, град разбивает стекла Фото: Мария ЛЕНЦ

Погодные катаклизмы (ливень, град, гроза) в Красноярске прогнозировались заранее. В городе повторение стихии, которая ударила 20 июня. Мэрия объявила штормовое предупреждение после аномальной жары, и, как оказалось, не зря, а видео ливня с грозой в Красноярске 7 июля 2021 опубликовали очевидцы.

Потом и шторм в Красноярск пришли с запада. Еще в 15:30 часов в Емельяновсокм районе. Непогода застала отдыхающих на пляже. Также шторм и ливень с градом прошлись по Рябинино и станции Караульной. В это время Красноярске только началась гроза.

Как рассказала «КП-Красноярск» жительница Емельяновского района, больше урона нанес град:

- Минут 15 косая стена - сейчас пойдём смотреть огородные убытки: побил ли цветы и другие растения. Но дождь не прям сильно, град сильнее урон нанёс - на машинах сигнализации работали.

Также пострадали Балахтинский и Новоселовский районы, где без электричества остались 24 населенных пункта.

В Красноярск же ливень пришел на день позже – 7 июля. Начался он с Октябрьского района, жители которого предупредили остальные районы о наступлении неизбежного. А весь город стал охвачен стихией в 15:30 часов.

Ветлужанка Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше всего разбушевалась гроза. Визуально молнии чаще всего били по Академгородку и районам правого берега. После этого начало топить центр города. «Моря» образовались буквально за считанные десятки минут.

Однако закончилось все не успев начаться. Уже в 16 часов ливень прекратился, и лишь лениво гремящие грозы временами напоминали о прошедшей стихии. К счастью, повторения июньского потопа удалось избежать.

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