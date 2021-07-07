Районы Красноярска предупреждают друг друга о прохождении дикой грозы

Жители Октябрьского района предупреждают Советский: «к вам надвигается ливень!» Фото: Мария ЛЕНЦ

6 июля мэрия Красноярска предупреждала всех о возможном шторме. Горожане ждали этого события, но 6 июля стихия так и не пришла. Задев лишь часть пригородной зоны в Емельяноском районе. Зато сильный дождь пришел 7 июля.

Примечательно, что дождь начался не во всем городе сразу, а с запада. Сначала гроза с дождем «пришли» в Октябрьский район, затем – в Железнодорожный.

Жители западной части Красноярска предупреждают коллег и друзей: «к вам идет ливень!»

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