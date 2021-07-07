В Красноярском крае из-за шквалистого ветра без света остались 24 населенных пункта

Фото: Россети Сибирь

После короткого периода аномальной жары в Красноярском крае погода вернулась к нормальным значениям. Однако, уже вечером 6 июля, между этими периодами часть региона успела пострадать от стихии.

Так, больше всего от шквалистого ветра пострадали жители Емельяновского, Балахтинского и Новоселовского районов Красноярского края.

В Емельяновском районе обошлось без серьезных разрушений зданий и инфраструктуры. Однако стихия застала отдыхающих у местных озер. Красноярск же погодные катаклизмы обошли стороной.

Кроме того, град побил часть саженцев и урожая.

Еще меньше повезло жителям Балахтинского и Новоселовского районов. Как сообщает пресс-служба «Россети Сибирь» здесь из-за грозы и сильного ветра были повреждены 5 опор линии электропередач напряжением 110 Кв «Малый Имыш - Новселовская».

Фото: Россети Сибирь

В итоге без электричества остались жители 24 населенных пунктов:

- Аварийно-восстановительные работы не прекращались всю ночь и сейчас проходят в усиленном составе: вместе с бригадами Красноярскэнерго работают бригады и техника МЭС Сибири, Кузбассэнерго-РЭС, Хакасэнерго и подрядных организаций. Всего задействовано 44 сотрудника, 16 единиц спецтехники, - сообщают «Россети Сибирь».

Энергетики добавляют, что социально-значимые объекты работают на 18 передвижных генераторах. Поэтому энергоснабжению больниц с больными коронавирусом, ничто не угрожает.