Они возвращаются: в Арктику направляется Большая норильская экспедиция – 2021

В Арктику направляется Большая норильская экспедиция – 2021. Фото: «Норникель»

Сибирское отделение Российской академии наук вновь направляет в Арктику группу ученых в рамках Большой норильской экспедиции. Они продолжат исследования, начатые в августе прошлого года. Напомним, что БНЭ-2020 была организована по заказу и при содействии компании «Норникель» в кратчайшие сроки. Одной из основных задач было выяснить причины аварии на Норильской ТЭЦ-3, степень загрязнения прилегающих территорий вылившимися нефтепродуктами, а также границы загрязнения.

В целом планировалось дать оценку экологическому состоянию и антропологическому воздействию на природу Таймыра. А затем составить рекомендации по эффективному устранению последствий, рекультивации и восстановлению биоразнообразия в регионе.

Фото: «Норникель»

Полученные результаты, сформированные в большой – на тысячу страниц – отчет, выходят за рамки интересов компании, ведь они показывают современное состояние природы арктической зоны нашей страны. Эта тема особенно актуальна сейчас, когда Россия стала председательствовать в Арктическом совете.

- Большая норильская экспедиция стала для компании одной из предпосылок формирования новой экологической стратегии «Норникеля». Самый важный результат экспедиции – адекватная оценка текущего экологического состояния и начало формирования новых подходов к ведению хозяйствования в Арктической зоне. Уверен, что материалы второго сезона Большой норильской экспедиции по объему и значимости не уступят прошлогодним, - заявил Андрей Грачев, вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля».

Фото: «Норникель»

Возглавит БНЭ-2021 руководитель полевого этапа первой экспедиции Николай Юркевич. В его команду войдут специалисты тех же направлений из 11 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула, что и в прошлом году.

Им предстоит отбирать пробы поверхностных вод и донных отложений, почвы, в частности многолетнемерзлые грунты, а также флоры и фауны. На протяжении шести месяцев, с конца июня по ноябрь, они преодолеют маршруты по рекам Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеру Пясино и фоновым территориям.

- Работы предполагается разделить на три этапа. На первом мы сосредоточимся вокруг содержания углеводородов в паводковых водах. Затем исследуем состояние почв и донных отложений до начала запланированных на территории рекультивационных работ. Третьим этапом станет оценка эффективности предпринимаемых мер по ликвидации последствий загрязнения и анализ остаточных рисков, - пояснил Николай Юркевич.

Фото: «Норникель»

Научным руководителем БНЭ вновь стал вице-президент Российской академии наук, председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон. По его словам академический подход к полевым исследованиям отличается глубиной, обстоятельностью и повторяемостью экспериментальных методик.

- Для СО РАН при этом специфична комплексность и мультидисциплинарность, когда результаты специалистов разных направлений – геофизики, гидрохимии и геохимии, мерзлото- и почвоведения, биологических дисциплин – не просто дополняют друг друга, а формируют единую картину. В отличие от прошлого сезона, она будет отображаться не только в подробных отчетах, но и в цифровой модели исследуемых территорий и акваторий Таймыра. Я уверен, что комплексный полевой отряд СО РАН полностью выполнит стоящие перед ним ответственные задачи, - прокомментировал академик Пармон.

Добавим, что в марте этого года стартовала экспедиция «Полярного фонда» Артура Чилингарова, в которой задействованы 72 ученых из 10 научных институтов. В их планах комплексное исследование состояния фауны в бассейне реки Пясины. Учитывая масштабы территории и большой список поставленных задач, работы в этом сезоне хватит всем ученым и экспедициям.

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