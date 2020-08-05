Где пешком, где вертолетом, с рюкзаками на спине: на Таймыре высадился научный десант

Новость о том, что «Норникель» инициирует большую экспедицию на Таймыр для комплексного изучения экологии, была принята научным сообществом с большим воодушевлением. И вот почему: сама по себе экспедиция – предприятие сложное и в организационном, и в финансовом плане, а уж тем более в Арктике с ее климатом и ландшафтом. В последний раз подобное проводилось несколько десятков лет назад и в меньших размерах. И вдруг крупная промышленная компания делает предложение, от которого невозможно отказаться.

Ученые шутят: устали дома сидеть из-за коронавируса, а тут - такая удача. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

В состав экспедиции вошли 30 участников из 14 институтов Сибирского отделения Российской академии наук – из Новосибирска, Томска, Красноярска, Якутска, Норильска, Барнаула. Можно только представить, сколько было желающих попасть в полевой отряд. Арктика всегда привлекает ученых и испытателей. Но выбирали тех, у кого за плечами уже есть опыт работы в тундре.

Исходя из поставленных задач, в Норильск прилетели специалисты различных направлений: биологи и микробиологи, химики и геохимики, почвоведы, гидробиологи, ботаники, мерзлотоведы и другие. Задача, которая стоит перед ними на первом этапе, – до конца августа собрать максимальное количество проб воды, почвы, атмосферы, донных осадков и растительности.

Кто направо, кто налево... Фото: предоставлено компанией "Норникель"

На втором этапе на основании этих проб будут проведены различные виды исследований – на это уйдет еще пара месяцев. И уже к концу текущего года появится результат. Ученые дадут оценку масштаба антропогенных и природных изменений, произошедших в регионе в последние годы. И сформулируют лучшие природосберегающие предложения и рекомендации для промышленных компаний в Арктическом регионе.

Кому это нужно, почему это важно

Нужно понимать, что загрязнение территории началось не сейчас и даже не в последние 15-20 лет. Промышленное освоение Таймыра началось в 30-40-х годах прошлого века, с разработки месторождений ценнейшего для страны никеля. Десятилетиями темой экологии никто не занимался, такого вопроса попросту не стояло. Свой негативный след оставили в Арктике и ядерные испытания, проводимые на полигоне на Новой земле до начала 90-х годов: изотопы обнаруживаются в воде.

Но времена изменились. Сегодня «Норникель» как лидер промышленного развития региона осознает свою ответственность и намерен пересмотреть существующий подход к промышленной экологии. Компания уверена, что без глубокого изучения арктических регионов и достоверных научных знаний о них нельзя строить планы на будущее. Для реализации масштабных планов освоения Арктики важно знать, какие геологические и биохимические процессы стали следствием климатических и антропогенных изменений. Для этого и организована Большая норильская экспедиция (БНЭ). Ее результатами смогут воспользоваться и другие промышленные предприятия севера, органы власти, ученые.

Николай Юркевич, руководитель полевого отряда БНЭ. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Управиться нужно за месяц

- Работы стартовали от ТЭЦ-3, от источника розлива, который стал катализатором всех этих работ, - рассказывает Николай Юркевич, руководитель полевого отряда БНЭ. – Далее наш маршрут следует по ручью Безымянному, реке Далдыкан и реке Амбарной. Затем озеро Пясино и река Пясино. И вплоть до устья реки Пясино на Карском море. Для работы на озере привезут специальный плот из Новосибирска а нем будет установлена мобильная бурильная установка, чтобы отбирать пробы донных отложений. В них мы найдем информацию о наличии загрязняющих веществ вплоть до 30-х годов прошлого века.

Экспедиция продлится до конца августа, объем работы колоссальный. Разделились на пять групп, у каждой свой фронт работ. 30 июля, это второй день экспедиции, геофизики занялись созданием трехмерной карты грунта в самом начале ручья Безымянного, вблизи резервуаров, где произошел разлив нефтепродуктов. Технология создания такой карты такова: вбивают в землю на определенном расстоянии 25-сантиметровые электроды, запускают электрические импульсы и записывает скорость затухания. Геолокатор показывает срез глубиной до 20 и длиной до 100 метров, на нем видны все виды почв и количество топлива, впитавшегося в землю. Вторая часть геофизиков занялась изучением целостности самих резервуаров и бетонной площадки под ними. И уже выяснили, что один из баков можно эксплуатировать и дальше.

Забор проб почвы - по 200 грамм с одного места. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

На третий день специалисты из семи институтов направились к месту слияния рек Амбарной и Далдыкана. Немного проехали на колесных вездеходах - трэколах. А там, где трэколам не пройти, отправились пешком по лесотундре, с тяжелыми рюкзаками за плечами – и так около 10 километров. На месте взяли пробы почвы, воды, растений. Для понимания, в одном месте для исследований нужно взять 1 килограмм почвы, а таких точек было несколько.

1 августа пять человек вертолетом забросили за 450 километров от Норильска, в точку слияния рек Тарея и Пясина. Первая из них выступает как фоновая, вторая как источник загрязнения. Комплекс проб тот же: вода, почва, донные осадки, гербарий, биоразнообразие – все тщательно отбирается, упаковывается с указанием точного места, где проба была отобрана. Ночевали посреди тундры в трехкомнатной палатке. На другой день вернулись обратно.

Пробы воды берет Алексей Еделев, старший научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Самая крайняя точка экспедиции – Карское море, куда впадает река Пясина. Чтобы попасть туда на вертолете (это 500 километров от Норильска по прямой), нужно согласовать это с администрацией Большого Арктического заповедника. Как только разрешение будет получено, группа вылетит и туда.

3 августа к экспедиции присоединились гидробиологи и мерзлотоведы. Задача первых – изучение живых организмов, служащих кормом для рыб, в воде и донных осадках. Вторая группа пробурит несколько скважин, чтобы снять замеры на разной глубине и отобрать образцы льда. Они должны оценить поведение вечной мерзлоты сделать прогноз ситуации.

Работа - работой, а обед по расписанию. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Арктика встретила хорошо

От севера ждали суровых условий. А он порадовал хорошей погодой. Немного прохладно, как ранней осенью на юге Красноярского края. Но ведь это заполярье, здесь в сентябре уже идет снег. Поэтому и нужно успеть сделать все до конца августа.

Трудности? Нет ничего, с чем бы участники экспедиции уже не сталкивались ранее. И километры пешком с рюкзаками за плечами, и мошкара, и ночевки в палатках у костра, и болотные сапоги выше колена. Среди тех, кто сейчас находится здесь, есть даже доктора наук. Для всех попасть в эту уникальную арктическую экспедицию было большим везением. К тому же шутят: устали дома сидеть из-за коронавируса без дела.

Для всех это обычная грязь, для людей науки - донные отложения. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Поскольку ход БНЭ освещается независимыми российскими и зарубежными СМИ, участники охотно общаются с журналистами, рассказывают о своих «секретах». Например, при отборе проб нельзя пользоваться репеллентами, поскольку они влияют на результат и дадут погрешности. Нельзя пользоваться металлической посудой. Или металлическими лопатами – только пластиковые или деревянные, так как металл тоже дает погрешности при химическом анализе. Экспедиция продолжается, впереди еще почти четыре недели, сколько интересного они принесут…

В центре внимания ботаников хвощ. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Таким резиновым сапогам позавидует любой рыбак. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Главный транспорт - трэколы, но и они не везде могут проехать. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

А там, где трэколы не проедут, приходится идти пешком. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

На точке слияния рек Тарея и Пясины. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

У биологов свои темы для обсуждения: старший научный сотрудник Игорь Махатков и доктор наук Михаил Телятников . Фото: предоставлено компанией "Норникель"