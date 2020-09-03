Большая норильская экспедиция завершила работу на Таймыре. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Полевой этап Большой норильской экспедиции подошел к концу. Позади – больше месяца насыщенной работы по сбору различных проб, приборных измерений, километры пройденного пространства, ночевки в палатках, высокая кухня на костре и главное – новые знакомства и бесценный опыт совместной работы. В составе экспедиции 35 ученых из 14 институтов Сибирского отделения Российской академии наук из Новосибирска, Томска, Красноярска, Якутска, Норильска, Барнаула.

Напомним, что Большая норильская экспедиция на Таймыре стала возможной благодаря финансовой и организационной поддержке компании «Норникель». Перед учеными стоит задача – дать оценку тем антропогенным и природным изменениям, которые произошли в регионе за все годы промышленного освоения региона. И затем сформулировать лучшие природосберегающие предложения и рекомендации для промышленных компаний, ведущих свою деятельность в Арктике.

Председатель Сибирского отделения Российской академии наук академик Валентин Пармон акцентировал внимание:

- Компании было важно не просто выявить уровень конкретного загрязнения, а обеспечить всесторонние, объективные и качественные исследования. Поэтому мы заранее договорились, что экспедиция не ограничится территориями вблизи ТЭЦ-3 (где в конце мая этого года произошла утечка нефтепродуктов – прим. ред.), а обследует ряд удаленных участков, чтобы собранный материал и его анализ послужили интересам многих субъектов, работающих в Арктике. При этом в ходе полевых работ наши ученые не испытывали никаких проблем с транспортом, топливом, снаряжением и всем остальным.

Ученые отправили в институтские лаборатории полтонны различных проб. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Полторы тысячи проб

Напомним карту работы полевого отряда экспедиции. Отряд, разделившись на пять групп, охватил расстояние более 1000 километров. Начали от ТЭЦ-3 по ручью Безымянному и реке Амбарной, затем озеро Пясино протяженностью около 200 километров. Из озера вытекает река Пясина – по ней до поселения Кресты (от Норильска до них 450 километров), где в Пясину впадают реки Дудыпта и Тарея. И самая крайняя точка экспедиции – устье Пясины, где она впадает в Карское море. На дальние точки добирались вертолетом. По озеру плавали на специальном катере. Так что за решение организационных вопросов – полный зачет.

Отработали 30 зон интереса. Количество собранных проб составило более 1,5 тысяч, общий вес – около 300 килограммов. Это пробы грунта, воды, донных отложений, растительности, зообентоса, насекомых и мелких грызунов. Работа очень кропотливая: нужно аккуратно собрать образцы в чистом виде, без примесей. Описать все, что находится вокруг, сфотографировать, промаркировать и зафиксировать координаты с GPS.

- Итоги самые положительные. Все, что хотели, мы отобрали, все зоны интереса отработаны. Количество проб у нас огромное, где-то полторы тысячи, в полтонны весом. Основная часть образцов проб уже доставлена по институтам, уже начаты работы в лабораториях, - рассказал руководитель экспедиционного отряда Николай Юркевич.

На озере Пясино. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Очередь за лабораториями

Теперь начинается самый важный и ответственный этап экспедиции — лабораторные исследования. Отобранные пробы улетели в Новосибирск, Томск, Барнаул, Якутск, Красноярск и Норильск. Здесь с собранным материалом будут работать как минимум три месяца.

Что хотят получить ученые? Во-первых, точные контуры загрязнения после аварии на ТЭЦ-3 под Норильском. Во-вторых, установить, есть ли нефтепродукты в живых и неживых объектах. Более глобальная задача – восстановить хронологию антропогенных загрязнений на Таймыре – с той самой точки «икс», когда человек начал осваивать его в промышленных масштабах. Нужно отследить изменения в кормовой базе птиц, рыб и животных и в состоянии многолетнемерзлых грунтов.

Затем по результатам полученных исследований будет составлен отчет Большой норильской экспедиции. Зампредседателя СО РАН Сергей Сверчков предупредил:

- Не стоит в ближайшие месяцы интересоваться у нас какими-либо промежуточными или предварительными результатами. Задача исследователей состоит в формировании целостной картины антропогенных изменений в природе Таймыра. Эта картина, в свою очередь, послужит основой для научных рекомендаций по природопользованию в Арктике, которые непредставимы без участия ученых-экономистов.

Кедровые орешки с рыжиковым маслом - для приманки местных обитателей. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Продолжение будет

Большая норильская экспедиция может продолжиться в 2021 году. На самом деле работы для ученых на Таймыре еще очень много. По большому счету нужны многолетние наблюдения, мониторинг. По словам руководителя экспедиционного отряда Николая Юркевича, уже есть предварительная договоренность о совместных проектах с объединенной дирекцией:

- Это в наших общих интересах и компания «Норникель» это тоже прекрасно понимает. В этом году основной упор делался на потенциальном углеводородном загрязнении от разлива. В мониторинговых работах нас интересует загрязнение по розе ветров, которое в этом году не проводилось. Также нам нужно повторить эти точки для получения более объективной информации, набора статистики.

Образцы растительности. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Послесловие

- Экспедиция уникальная, таких масштабных комплексных исследований не проводилось много лет, – рассказывает Николай Юркевич. – Были привлечены 14 институтов с узкими специализациями. В полях у нас работали 35 человек. Даже зоологи были в нашей команде, контролировали популяцию млекопитающих.

В полях были люди с многолетним опытом работы в арктических регионах, в полевых продолжительных экспедициях. Их подбирали не только по научному статусу, но и по состоянию здоровья, физической форме и психологическим характеристикам.

Мы хотим восстановить историю накопления ущерба Норильского промышленного региона, начиная с момента освоения, разработки месторождения. Хотим вернуться к 30-м годам. Загрязнение может оцениваться по ПДК, а может – относительно природного фона. Если мы берем районы Крайнего Севера без техногенных объектов, это и должно считаться природным фоном.

Многолетние наблюдения наших институтов, в частности Института мерзлотоведения, говорят о том, что этот ущерб накапливается фактически с момента начала работы предприятий, начала развития промышленности в районе. Есть заблуждение, что в радиусе 100 километров от Норильска все выжжено, пустая земля, апокалиптические пейзажи. Такого однозначно нет. Южное направление, допустим 20 километров от Норильска – прекрасная тундра, минимально поврежденные почвы – это заключение почвоведов.

Отмечу, что никаких ограничений со стороны инициатора – компании «Норникель» у нас не было, нам очень хорошо помогли с логистикой, - подвел итоги Николай Юркевич.

Каждая проба аккуратно упаковывается, с указание места отбора. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Испытай себя

Больше месяца команда ученых находилась в тундре. Испытали многое: непогоду, комаров, большие расстояния. Но Север манит не только ученых, но и путешественников, экстремалов, любителей дикой природы. Представьте, что у вас есть такая возможность – отправиться в поход, насколько вы готовы к нему? Пройдите небольшой тест и узнайте об этом здесь. Удачи.

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