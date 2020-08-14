До самого Карского моря: Большая норильская экспедиция продолжает свою работу на Таймыре

Большая норильская экспедиция продолжает свою работу на Таймыре: в Крестах. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Большая норильская экспедиция отработала на Таймыре две недели. Что ни день, то событие. Собрали большое количество всевозможных проб, которые в ближайшие месяцы предстоит изучать в институтских лабораториях. И при этом получили массу ярких положительных эмоций. Даже от суровых заполярных условий.

Напомним, что приглашение принять участие в большой экспедиции на Таймыре сибирское научное сообщество получило от компании «Норникель» в июле. Времени на раздумье особо не было. Да и чего раздумывать – это же уникальный шанс побывать в Арктике, когда еще представится такая возможность? Все прекрасно понимали, с чем им придется столкнуться: погода, гнус и километры пешком по тундре с рюкзаками за плечами.

Коллективный разум. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Всего в состав Большой норильской экспедиции вошли 30 участников из 14 институтов Сибирского отделения Российской академии наук – из Новосибирска, Томска, Красноярска, Якутска, Норильска, Барнаула. Новичков нет, только опытные и проверенные походами. Среди них есть и доктора наук.

Сейчас для ученых основанная задача – оценить состояние экологии от Кайеркана до самого выхода вод в Карское море. Затем ученые дадут оценку масштаба антропогенных и природных изменений, произошедших в регионе в последние годы. И к концу года сформулируют лучшие природосберегающие предложения и рекомендации хозяйственной деятельности в Арктическом регионе.

А это Кресты, место слияния рек Пясины, Дудыпты и Тареи. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Полторы тысячи образцов

Отряд «Наземные экосистемы» - самый многочисленный, 12 человек, в его состав вошли химики, зоологи, биологи и ботаники. Их задача – отобрать образцы воды, донных осадков, растений и почв. По которым можно определить содержание загрязняющих веществ и их возраст, вплоть до 30-х годов прошлого века. А также состояние живых организмов в воде, то есть кормовую базу за рыб.

Кресты - это место выбрали неслучайно: образцы из Тареи и Дудыпты брались как эталонные, из Пясины - контрастные. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Отряд преодолел более 1000 километров (где пешком, где на вертолете): от ТЭЦ-3, где произошел разлив нефтепродуктов, по ручью Безымянному до реки Амбарной, затем по реке Пясине от устья (она вытекает из озера Пясино) до Крестов. Кресты – это место в 450 километрах от Норильска, где в Пясину впадают реки Дудыпта и Тарея. И самая крайняя точка экспедиции – Карское море.

Для гидробиологов важен зообентос - кормовая база для рыб. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Отработали 30 зон интереса. Количество собранных проб составило более 1,5 тысяч, общий вес – около 300 килограммов. Работа очень кропотливая: нужно аккуратно собрать образцы в чистом виде, без примесей. Описать все, что находится вокруг, сфотографировать, промаркировать и зафиксировать координаты с GPS.

- Зачем такое большое количество проб? Мы планируем провести очень большое количество исследований. Одна только вода будет изучаться на предмет содержания нефтепродуктов, тяжелых металлов и микроэлементов. И это не считая гидробиологических исследований на содержание бентоса и так далее. Аналогичная работа будет проводиться с пробами почвы и донных отложений, - пояснил руководитель Большой норильской экспедиции Николай Юркевич.

В ближайшее время все образцы отправят в институты для исследований.

Специально для экспедиции в озеро Пясино организовали катер, на нем ученые прошли 200 километров по акватории. Фото предоставлено компанией "Норникель"

На озере Пясино

Маршрут гидробиологов завершился на озере Пясино. Прошли от одного края озера до другого 200 километров на катере КС-110. Катер, кстати, специально доставили сюда для помощи экспедиции. Дважды высаживались на берег, чтобы взять образцы. Но в основном брали их прямо с катера – одни на мелководье 50 – 70 сантиментов, другие на глубине 7 – 8 метров.

Каждый день задерживались допоздна в полевых лабораториях, готовили пробы к отправке. Иначе никак: одни микроорганизмы, к примеру, могли погибнуть, другие, наоборот, размножиться. Очень важен для ученых зообентос (личинки, червячки – кормовая база для рыб) – его буквально пинцетом собирали. Теперь нужно доставить их на большую землю, в институты, что называется, живыми и здоровыми.

Ученые взяли уже полторы тысячи образцов, которые в скором времени отправят в свои институты на исследование. Фото предоставлено компанией "Норникель"

И вот каким наблюдением поделился Николай Юркевич:

- Если в районе ТЭЦ мы видим последствия разлива, то на реке Пясине такого визуально не наблюдается. По заключению ботаников можно также говорить о положительной динамике состояния растительного покрова на удалении от производственных объектов. Это те очевидные выводы, которые мы сейчас можем сделать. Все остальное – после лабораторных исследований.

Каждый образец описали, указали координаты. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Три дня на берегу Карского моря

Особые эмоции у научной команды остались после того, как они побывали на самой дальней точке маршрута – на месте впадения реки Пясины в Карское море. Это территория Большого Арктического заповедника, поэтому пришлось запрашивать разрешение на полет и подождать несколько дней.

Здесь река Пясина впадает в Карское море. Фото предоставлено компанией "Норникель"

По прилету членов экспедиции встретило хмурое небо, но затем оно прояснилось. Северные закаты были завораживающими, а русский север – прекрасным. Лагерь разбили на мысе Входной, возле заброшенной рыболовецкой базы, куда на протяжении нескольких лет не ступала нога человека. Воду, кстати, пили прямо из реки, без опаски, на вкус она слегка солоноватая. Ловили рыбу на уху.

Самая северная точка экспедиции встретила ученых пасмурным небом. Фото предоставлено компанией "Норникель"

- Удивительное место. Меня покорили необъятные просторы этого края: сильный ветер, ощущение пространства. А слаженная работа в группе оставила ощущение радости и счастья в душе. Большое разнообразие мхов, сладкая голубика, встреча с тюленем, свободно парящие чайки. Это впечатляет, - поделилась эмоциями Елена Ельчанинова, научный сотрудник Института химии нефти СО РАН.

Чтобы немного отдохнуть от науки, можно заняться, например, живописью. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Погода внесла свои коррективы: вертолет не прилетел и пришлось задержаться на 3 дня и 2 ночи. Так что появилось немного времени, чтобы устроить себе маленький отпуск: побродить по берегу, посидеть у костра, набросать акварелью картину, почитать оставленные кем-то давно дневники или побродить по развалинам поселка. С собой домой ученые увезут не только отобранные пробы, но и массу самых приятных воспоминаний о пребывании на краю земли.

Вечер в Крестах. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Экспедиция не заканчивается. Еще бурят скважины для термометрии возле ТЭЦ специалисты-мерзлотоведы. А с 15 августа, как только прибудет оборудование, начнет работу отряд геохронологии.

В безопасности рыбы из реки Пясины ученые уверены. К тому же она очень вкусная. Фото предоставлено компанией "Норникель"

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Новость о том, что «Норникель» инициирует большую экспедицию на Таймыр для комплексного изучения экологии, была принята научным сообществом с большим воодушевлением. И вот почему: сама по себе экспедиция – предприятие сложное и в организационном, и в финансовом плане, а уж тем более в Арктике с ее климатом и ландшафтом. В последний раз подобное проводилось несколько десятков лет назад и в меньших размерах. И вдруг крупная промышленная компания делает предложение, от которого невозможно отказаться (подробнее).