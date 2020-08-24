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Наука

Чем дальше в тундру – тем больше впечатлений: Большая норильская экспедиция продолжает свою работу

Ученые бурят скважины, ловят грызунов и варят уху на газовой горелке
Елена СеребровскаяЕленаСеребровская
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Большая норильская экспедиция продолжает свою работу на Таймыре. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Большая норильская экспедиция продолжает свою работу на Таймыре. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Большая норильская экспедиция продолжается. Напомним, что по приглашению компании «Норникель» на Таймыр прилетела команда ученых – 30 человек из 14 институтов Сибирского отделения Российской академии наук. Их задача – дать оценку масштабу антропогенных и природных изменений, произошедших в регионе в последние годы. И сформулировать лучшие природосберегающие предложения и рекомендации для промышленных компаний, ведущих свою деятельность в Арктическом регионе.

Началась экспедиция для ученых в первый же день, как только ступили на таймырскую землю – 27 июля. Разбились на 5 отрядов, у каждого свой фронт работ. Одни берут пробы воды и грунта, другие замеряют вечную мерзлоту, третьи собирают гербарий из образцов местной флоры и ловят бабочек с мышами-полевками. Нужно взять максимум из этой экспедиции, воспользоваться уникальным шансом, предоставленным «Норникелем»: промышленный лидер региона взял на себя все финансовые и организационные вопросы.

Группа летит на Кресты, вместо сидений - дополнительные бочки для дозаправки. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Группа летит на Кресты, вместо сидений - дополнительные бочки для дозаправки. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Не только работы, но и впечатления

Работать интересно, говорят участники экспедиции. Чем дальше в тундру – тем больше впечатлений. Сначала в окрестностях города колесили на трэколах – это мощные колесные вездеходы (а где-то даже и трэколам было слабо пройти, так что рюкзак на спину – и несколько километров пешком). По озеру Пясино плавали на катере КС-100, который доставили сюда специально для ученых. Без катера гидробиологам было бы трудно отбирать пробы донных отложений.

И вот такие романтические арктические вечера. Фото предоставлено компанией "Норникель"

И вот такие романтические арктические вечера. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Но самые яркие впечатления – трижды летали на вертолете. Первый раз на Таймырские кресты (это место слияния рек Пясины, Дудыпты и Тареи), они находятся в 450 километрах от города. Второй раз – на самое Карское море, в устье Пясины – уже за 1000 километров. Третий – на место впадения реки Амбарной в озеро Пясино. С высоты Таймыр – это бесконечное количество разноцветных озер, местами в окружении пышной зелени деревьев, больше напоминающих траву. Местами – сухое безлесье.

Рыбу для сугудая ловили сами. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Рыбу для сугудая ловили сами. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Ночевали в палатках и спальниках. Ловили рыбу (сиг или муксун) и делали из нее вкусное местное блюдо сугудай. Уху варили на газовой горелке. Вместо холодильника на ночь – полуметровая яма в земле. Воду, кстати, пили прямо из реки Пясины, она чистая, но в устье немного солоноватая. Можно было даже искупаться в озерах, где вода прогревалась до 15 градусов. Только дно ледяное, вставать нельзя.

Кто страшнее в тундре – медведь или комары? На практике оказалось, что комары. От них не спасают даже самые сильные репелленты, а ведь порой ученым приходится отказываться от них, чтобы не испортить чистоту взятых проб. Когда ветер – москитов сдувает. Но если штиль, мечтают о глухом скафандре. С медведями проще - ученых сопровождает вооруженный егерь. Впрочем, хищника пока не видели, зато северных медведей встречали много раз.

Сгрузили вещи из вертолета - нужно лечь на них, чтобы потоком воздуха от лопастей не разметало. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Сгрузили вещи из вертолета - нужно лечь на них, чтобы потоком воздуха от лопастей не разметало. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Вот такая получилась Большая норильская экспедиция. Помимо проделанной работы ученые получают еще и массу незабываемых впечатлений. Впереди – еще одна неделя работы.

Мерзлотоведы почти на финише

Это на большой земле измеряют глубину промерзания почвы зимой. А здесь, за Полярным кругом, проверяют глубину ее отмерзания. Специалисты Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН изучают почву в районе ТЭЦ-3. Предварительно установлено, что резервуар, где хранились нефтепродукты, был поврежден как раз по причине проседания оттаявшего грунта, в результате чего 29 мая и произошла утечка дизельного топлива.

Ученые отслеживают термометрию, измеряют теплофизические свойства грунтов. В институте для этого разработали и изготовили специальный прибор – чемоданчик с электроникой, зонды и ноутбук. Зонды погружаются в скважину: один чуть-чуть подогревает, а другой фиксирует изменение температуры.

Апартаменты: минуты отдыха для журналистов, освещающих работу экспедиции. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Апартаменты: минуты отдыха для журналистов, освещающих работу экспедиции. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Большая часть работы уже сделана. Спасибо другим организациям, которые ранее пробурили три десятка скважин для своих целей, а теперь позволили мерзлотоведам сделать в них замеры. Еще три скважины сделали специально для ученых.

- С геокриологической точки зрения грамотнее говорить «многолетние мерзлые породы», а не «вечная мерзлота», так как вечного ничего не бывает. Но с точки зрения жизнедеятельности человека – она вечная, – рассказал заведующий Игарской геокриологической лабораторией Сергей Сериков.

Зоологи вышли на охоту

15 августа к Большой норильской экспедиции присоединились красноярцы – зоологи из Института леса имени В.Н.Сукачева. И тут же устроили охоту: установили 200 ловушек в 5 точках для отлова мелких млекопитающих. Это нужно, чтобы изучить численность на разных участках, а также влияние внешних воздействий на их популяцию. Грызуны – это же кормовая база для мелких хищников.

Грызунов приманивают кедровыми орешками, смоченными в рыжиковом масле. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Грызунов приманивают кедровыми орешками, смоченными в рыжиковом масле. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Первая точка была в 80 километрах к западу от Норильска (неподалеку от Дудинки), возле реки Богданида. Чтобы поставить ловушки, продирались через настоящий лес. Для наживки использовали вымоченные в рыжиковом масле кедровые орешки. Полевки и бурозубки не заставили себя ждать, сбежались на эфирный запах. Далее зоологи двинулись на восток, в сторону Норильска. Последняя точка отлова - буквально через дорогу от Надеждинского металлургического завода.

В районе впадения реки Амбарной в озеро Пясино численность травоядных грызунов и птиц оказалась незначительной. Но это не связано с загрязнением: из-за разлива топлива кормовая база для них уменьшилась совсем незначительно. Основная причина – территория и природные условия.

В поход за грызунами. Фото предоставлено компанией "Норникель"

В поход за грызунами. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Александр Шишикин, доктор биологических наук, заведующий лабораторией техногенных лесных экосистем Института леса имени В.Н. Сукачева:

- Обычно показывают вымазанных птиц в нефти, погибших животных. Но здесь этого не было. Выводки полные, смертности мы не наблюдали. Единственное, что мы заметили – трясогузки. Они питаются около воды, берут насекомых. Обычно в это время они кочуют семьями, а мы встречаем в основном молодых одиноких птиц. В остальном отклонений мы не увидели.

Коварное побережье - без помощи коллег не обойтись. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Коварное побережье - без помощи коллег не обойтись. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Геохронология

Нужно понимать, что загрязнение территории произошло не сейчас. И даже не в последние 15-20 лет. Промышленное освоение Таймыра идет с 30-40-х годов прошлого века. Последствия индустриализации должны определить геохронологи. Ученым нужно пробурить около 30 колонок и взять более 100 проб для элементного анализа грунта. Затем они составят геохимическую карту почвы Норильского промышленного района.

Озеро Мелкое. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Озеро Мелкое. Фото предоставлено компанией "Норникель"

- Отбор почвенных колонок и донных отложений из озер позволит не только оценить текущий уровень загрязнения, но и понять, как он менялся на протяжении нескольких десятков лет. Мы сможем определить природный геохимический фон территории – исследовав слои, которые накопились до начала активного промышленного освоения региона, - рассказал доктором геолого-минералогических наук Сергеем Кривоноговым из Института геологии и минералогии СО РАН.

Уже отработали озеро Мелкое, впереди – озеро Пясино, там работы предстоит поболее. До конца месяца должны завершить.

Траву нужно аккуратно срезать, упаковать, описать. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Траву нужно аккуратно срезать, упаковать, описать. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Напомним, что полевые работы на Таймыре – это первый этап научной экспедиции. Все собранные пробы и образцы вскоре доставят в институты для тщательного изучения. Это будет второй этап, на который уйдет пара месяцев. И затем к концу года появится результат – ответ на вопрос, каковы же масштабы воздействия человека на природу Таймыра.

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