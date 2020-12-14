Итоги Большой норильской экспедиции показали, что стало причиной аварии на ТЭЦ-3

Ученые подвели результаты Большой Норильской экспедиции. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Сибирское отделение РАН подвело итоги Большой норильской экспедиции (БНЭ), которая прошла на Таймыре с конца июля по сентябрь. Почти пять недель там работали 38 научных сотрудников из 14 сибирских институтов из Новосибирска, Томска, Красноярска, Якутска, Барнаула, Норильска. Они преодолели более тысячи километров от ручья Безымянного до Карского моря. Обследовали десятки природных точек. Работали по 5 направлениям и делали замеры воды, почвы, воздуха.

Из полей в лаборатории институтов доставили почти 2 тысячи проб общим весом около 500 килограммов. И затем уже расширенными командами (всего в работе принимали участие около 100 человек) проводили тщательные исследования. Результатом стал большой, на тысячу страниц, научный отчет.

Добавим, что экспедиция была организована при поддержке компании «Норникель» для комплексного изучения окружающей среды Норильского промышленного района. Она помогла ответить на многие важные вопросы. И в первую очередь на те, которые непосредственно касаются аварии, произошедшей 29 мая 2020 года на Норильской ТЭЦ-3.

В полевом этапе экспедиции приняли участие 38 ученых. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Причины аварии на Норильской ТЭЦ-3

О том, что стало причиной аварии, начали говорить с первых же дней. В числе версий называлось растепление грунта, вследствие чего случилась деформация резервуара и его прорыв. Исследования ученых это подтвердили.

Площадка, на которой стояли 5 резервуаров Норильской ТЭЦ-3, составляет примерно 500 на 160 метров. Она небольшая по размерам, но, как оказалось, имеет различную температуру грунта при одинаковой глубине. Самая низкая температура была зафиксирована в районе 2 и 3 сооружений на глубине до 6 метров.

Специалисты провели исследования методом электротомографии и георадиолокации и получили двухмерные геоэлектрические модели. Обнаружили, что примерно в двухстах метрах севернее от разрушенного (он был крайним) резервуара находится подземное озеро, а подземный дренаж этого озера стал причиной более высокой температуры грунта, чем под остальными четырьмя. Свайный грунт просел, конструкция деформировалась и произошел порыв.

По словам директора Института мерзлотоведения СО РАН Михаила Железняка, растепление вечной мерзлоты началось уже после того, как нефтехранилище было введено в эксплуатацию. Оно продолжается, талик растет, набирается водой даже из открытых водоемов. Дальнейшее исследование территории ТЭЦ-3, в том числе безопасность самого здания, необходимо продолжить.

Специалисты обследовали всю площадку нефтехранилища. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Природный геохимический фон

Говоря о Норильском промышленном районе, многие делают акцент: да там же собрана почти вся таблица Менделеева. Правда, при этом не учитывают, что вся эта таблица, выходя на поверхность, делает свой негативный вклад в экологии. Поэтому еще одной ключевой задачей ученых Большой норильской экспедиции было определить природный геохимический фон, который должен быть повышенным по отдельным химическим элементам. И если вычленить его из современных геохимических показателей района, то получится искомый уровень антропогенного воздействия на экологию в результате добычи полезных ископаемых и хозяйственной деятельности.

Как показали исследования, природный геохимический фон аномален по никелю и меди почти повсеместно. Содержание токсичных элементов превышают средние содержания в земной коре и по предельно допустимой концентрации. Так, в отложениях озера Мелкое среднее содержание никеля более чем в 4 раза выше, чем среднее содержание в земной коре, меди – более чем в 2 раза. В озере Пясино эти показатели выше в 6 и 10 раз соответственно.

После демонтажа пятого резервуара Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Дошли ли нефтепродукты до Карского моря

Участники экспедиции преодолели тысячу километров от места аварии до устья реки Пясины. Брали пробы воды на анализ. И сделали выводы, что наиболее загрязненными оказались ручей Безымянный и реки Амбарная и Далдыкан. Содержание нефтепродуктов в них значительно выше фоновых – до 0,41 мг/куб.дм.

Нефтепродукты попали в южную часть озера Пясино. Но критических показателей здесь нет. Концентрация нефтепродуктов находится в пределах фоновых значений и ниже ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения. Дальнейшее продвижение дизельного топлива за пределы озера было исключено. Хотя бы потому, что в конце мая, когда произошла авария, на нем еще оставался лед. А дизельное топливо по своей плотности легче воды.

Директор Института водных и экологических проблем СО РАН Александр Пузанов:

- Пятна были обнаружены на мелководье вблизи островов только вблизи южной оконечности озера. Севернее никаких следов разлившегося дизтоплива обнаружено не было. Отмечена эффективность фоновых заграждений для локализации нефтепродуктов. Весной и летом 2021 года целесообразно вновь использовать их, чтобы не допустить распространение загрязнителей, которые будут смыты во время половодий и паводков.

Свои доказательства этому привел Михаил Гладышев, заведующий лабораторией экспериментальной гидробиологии Института биофизики Красноярского научного центра. Он нашел доказательство тому, что в зообентосе и зоопланктоне, живущим в озере Пясино, доминировали организмы, являющиеся индикаторами чистой воды. А ведь они первыми исчезают при нефтяном загрязнении. Михаил Гладышев называет это четкими доказательствами того, что в озере загрязнение отсутствует. А попадание дистоплива в океан и вовсе исключено.

Были взяты пробы грунта в различных точках для установления глубины возможного загрязнения. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Значимость Большой норильской экспедиции

- По просьбе компании «Норникель» мы впервые за 30 лет провели столь масштабную комплексную экспедицию, - подчеркнул председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон. – Для нас это важный этап: мы возвращаемся к тем функциям, ради которых и была создана Академия наук – к решению проблем государственного уровня. В данном случае речь идет об экологических проблемах. Мы получили результаты, которые выходят за рамки интересов компании – мы изучаем современное состояние природы нашей страны.

Полный отчет по экспедиции передан «Норникелю», там его подробно изучат. Старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров отметил, что рекомендации ученых лягут в основу дальнейших действий компании по устранению последствий аварии и восстановлению биоразнообразия.

- Научный десант на землю Таймыра был организован в чрезвычайно короткие, рекордно сжатые сроки. Его цели выходят далеко за пределы установления причин и следствий непосредственного происшествия, которое стало поводом для такой просьбы. Миссия этой комплексной экологической экспедиции в Арктике гораздо шире, поскольку аналогов ей в современной российской действительности на самом деле еще не было, подчеркнул Андрей Бугров.

При подведении итогов БНЭ было объявлено о создании научно-исследовательского центра «Экология» на базе Сибирского отделения РАН. Это будет внебюджетная структура, а финансирование для своих исследований центр будет получать от заказчиков. Первым их них как раз и стала компания «Норникель». Директором центра назначен Николай Юркевич, под руководством которого успешно прошел полевой этап экспедиции. Он также является заведующим лабораторией эколого-экономического моделирования техногенных систем Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН.

Пробы воды отбирались на всех протяжении - от ручья Безымянного до устья реки Пясины. Фото предоставлено компанией "Норникель"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где пешком, где вертолетом, с рюкзаками на спине: на Таймыре высадился научный десант

Новость о том, что «Норникель» инициирует большую экспедицию на Таймыр для комплексного изучения экологии, была принята научным сообществом с большим воодушевлением. И вот почему: сама по себе экспедиция – предприятие сложное и в организационном, и в финансовом плане, а уж тем более в Арктике с ее климатом и ландшафтом. В последний раз подобное проводилось несколько десятков лет назад и в меньших размерах. И вдруг крупная промышленная компания делает предложение, от которого невозможно отказаться (подробнее).

До самого Карского моря: Большая норильская экспедиция продолжает свою работу на Таймыре

Большая норильская экспедиция отработала на Таймыре две недели. Что ни день, то событие. Собрали большое количество всевозможных проб, которые в ближайшие месяцы предстоит изучать в институтских лабораториях. И при этом получили массу ярких положительных эмоций. Даже от суровых заполярных условий (подробнее).

Чем дальше в тундру – тем больше впечатлений: Большая норильская экспедиция продолжает свою работу

Большая норильская экспедиция продолжается. Напомним, что по приглашению компании «Норникель» на Таймыр прилетела команда ученых – 30 человек из 14 институтов Сибирского отделения Российской академии наук. Их задача – дать оценку масштабу антропогенных и природных изменений, произошедших в регионе в последние годы. И сформулировать лучшие природосберегающие предложения и рекомендации для промышленных компаний, ведущих свою деятельность в Арктическом регионе (подробнее).

Большая норильская экспедиция завершила работу на Таймыре

Полевой этап Большой норильской экспедиции подошел к концу. Позади – больше месяца насыщенной работы по сбору различных проб, приборных измерений, километры пройденного пространства, ночевки в палатках, высокая кухня на костре и главное – новые знакомства и бесценный опыт совместной работы. В составе экспедиции 35 ученых из 14 институтов Сибирского отделения Российской академии наук из Новосибирска, Томска, Красноярска, Якутска, Норильска, Барнаула (подробнее).