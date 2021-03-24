Большая норильская экспедиция, часть 2: ученые вернутся на Таймыр для новых исследований. Фото предоставлено компанией «Норникель»

При подведении итогов Большой норильской экспедиции в декабре 2020 года было объявлено о создании научно-исследовательского центра «Экология» на базе Сибирского отделения Российской академии наук для решения индустриальных задач, связанных с экологией. Это внебюджетная структура, которая будет получать финансирование для своих исследований от заказчиков. Директором центра назначен Николай Юркевич, к слову, это под его руководством успешно прошел полевой этап БНЭ в августе минувшего года. Сейчас, по словам ученого, в центре трудится около десятка человек: компетентный научный состав собирается под каждый проект из вузов и институтов Сибири.

Кто-то сомневался, что одним сезоном БНЭ ограничится? Полтора месяца работы в тундре, напротив, еще больше возбудили интерес ученых. Еще бы: на Таймыре почти 30 лет не было более-менее крупных исследований. А тут – целая комплексная экспедиция, настолько масштабная, что в ней посчастливилось принять участие почти четырем десяткам ученых из 14 институтов. По результатам исследований обозначился новый круг задач и направлений. Одним словом, ученые готовы вернуться на Таймыр, здесь для них много работы.

Руководитель БНЭ-2020 Николай Юркевич. Фото предоставлено компанией «Норникель»

Особое внимание – вечной мерзлоте

В настоящее время в центре «Экология» готовят предложения по новым исследованиям почвы, растительности, водных объектов. Иными словами составляют планы на БНЭ-2021. Как только будут готовы, их направят в компанию для обсуждения. Один из приоритетов – исследование поведения вечномерзлых грунтов. Насколько это важно, сейчас поясним.

Возвращаясь к выводам БНЭ-2020, причиной разрушения резервуара на Норильской ТЭЦ-3 в мае прошлого года стало растепление вечной мерзлоты. Специалисты методом электротомографии и георадиолокации получили двухмерные геоэлектрические модели грунта. И выяснили, что растепление началось уже после того, как нефтехранилище было введено в эксплуатацию в 80-х годах прошлого века.

Этот процесс продолжается. Значит, нужно определить состояние грунта на территории ТЭЦ-3, чтобы своевременно принять меры к обеспечению безопасности находящихся там объектов. И не только. В Норильском промышленном районе много зданий и сооружений, который могут разрушиться от таяния вечной мерзлоты. Предварительно таких объектов около 200.

- Предполагается создать технологию, программно-аппаратный комплекс, на базе которого можно будет проводить мониторинг состояния инженерных конструкций и сооружений в зоне вечной мерзлоты. Под такие работы будет создана методика, проектная команда ученых, – рассказал в интервью изданию «Северный город» Николай Юркевич.

И, конечно же, тема геомеханики грунтов актуальна сейчас в рамках стратегии развития Норильска, принятой городом, краем, «Норникелем» и правительством РФ. Планируется реновация жилого фонда и социальных объектов, модернизация и капитальный ремонт коммунальной сферы. Строители должны быть уверены, что возводят новые жилые многоэтажки на устойчивой площадке.

Благодаря электротомографии и георадиолокации ученые установили причину прошлогоднего разрушения резервуара с нефтепродуктами. Фото предоставлено компанией «Норникель»

Состав экспедиции расширится

По словам Николая Юркевича в этом году состав экспедиции расширится. В нее войдет еще больше компетентных ученых из институтов Сибирского отделения РАН, они займутся самыми востребованными и актуальными для «Норникеля» и территории задачами.

- Нас интересуют и фоновые показатели по самым разным соединениям и химическим элементам, и поведение мерзлоты, и уровень загрязнений, – отметил руководитель научно-исследовательского центра «Экология».

В прошлом году с полей в институты доставили почти 2 тысячи проб. После лабораторных исследований получили ответы на многие вопросы. Но следом появились новые. Например, выяснилось, что собранные на озере Пясино нефтепродукты по спектру не соответствуют тому дизельному топливу, который вылился из аварийного резервуара. Тогда откуда они?

- Очевидно, что обнаруженные в озере углеводороды совсем иного происхождения – как природные, так и техногенные. Валовое значение, полученное некоторыми организациями в дельтах рек и на загрязненных участках, суммарное, общее. Вычленить из этого техногенные, разбить их по группам в зависимости от генезиса, понять происхождение, обосновать разделение – это как раз одна из задач экспедиции этого года, - отмечает Николай Юркевич.

Ученые намерены составить карту геохимических аномалий норильского промышленного района и зафиксировать границы распространения основных загрязнителей. В том числе еще на раз проверить прошлогодние нефтепродукты.

В прошлом году в полевом этапе приняли участие почти 40 ученых, в этом году их будет больше. Фото предоставлено компанией «Норникель»

Северный вуз

На минувшей неделе ректор Норильского государственного индустриального института Дмитрий Дубров побывал в Новосибирске, где находится штаб-квартира Сибирского отделения Российской академии наук. Было заключено соглашение о сотрудничестве и обмене теоретическими, практическими и фундаментальными разработками и исследованиями. Прежде всего, это сотрудничество касается экологии. Руководитель северного вуза уверен, что оно поможет в плане улучшения окружающей среды и создания более комфортной жизни на Крайнем Севере.

НГИИ и СО РАН дополнят друг друга. Так, ученым из Новосибирского академгородка, которые занимаются геологией и в целом горным делом, не хватает цельного «норильского» производства. А норильским студентам-аспирантам и даже научным руководителям, имеющим прикладной опыт, зачастую не хватает фундаментальных основ.

Фактически северному вузу отводится важная роль в предстоящей БНЭ-2021: на его базе будет создана платформа для исследований Таймыра.

- На нашей территории появится специальная научная лаборатория и часть полевых исследований участников Большой норильской экспедиции будет производиться здесь, – отметил Дмитрий Дубров. Затем, по его словам, уже обработанные материалы направят в Новосибирск, где их соединят их с теоретическими исследованиями.

- Особой ценностью НГИИ мы считаем его прямое общение с индустриальным партнером, возможность вуза получать максимально полную информацию о технологических вызовах и потребностях заказчика. Фокус новосибирских ученых направлен на фундаментальные исследования, но порой под конкретные задачи заказчика их стоит «приземлять». В контексте обмена информации с индустриальным партнером НГИИ как раз и сможет помочь «старшему брату», – отметил руководитель научно-исследовательского центра «Экология» Николай Юркевич.

Ученые отработали озеро Пясино, отобрав пробы воды и донных отложений. Фото предоставлено компанией «Норникель»

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