Защита Митволя, осужденного по делу о красноярском метро, обжаловала приговор Фото: ИВАНОВА Диана

Адвокат Олега Митволя заявил, что обжаловал приговор. Проектировщика красноярского метро приговорили к 4,5 годам колонии. Железнодорожный районный суд посчитал Митволя виновным в хищении более 900 миллионов рублей.

Обжалование приговора

Что наказание «суровое», защита бизнесмена и сам Митволь говорили еще в зале суда. Сразу после заседания, на котором стало известно, что проектировщика приговорили к реальному сроку, он заявил, обжаловать приговор будет. Больше Митволь ничего не сказал журналистам. Его заковали в наручники и увели из зала суда.

Адвокат проектировщика Михаил Шолохов рассказал, что отправил жалобу в Красноярский краевой суд.

За что судили Олега Митволя

Компания бизнесмена «КрасноярскТИСИЗ» в 2019 году начала заниматься красноярским метро. Фирма должна была провести изыскательные работы. Но как выяснилось, ресурсов для этого не было. Хотя по документам все было идеально. Компания предоставила старые изыскания, сделанные еще в восьмидесятые и девяностые годы. Пробурили специалисты 200 скважин, вместо 642 положенных по контракту. Тем не менее, деньги за работу фирма получила в полном объеме, а это почти миллиард рублей.

Митволя задержали в июне 2022 года в московском аэропорту «Внуково». В суде он заявлял, что летел в Турцию, но маршрут пришлось поменять. Бизнесмена доставили в Красноярск.

Митволя задержали в июне 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

И на одном только задержании Митволя дело не закончилось. Проектировщик начал сдавать всех своих подельников. Оказались ими высокопоставленные краевые чиновники. Сейчас они все уже с приставкой экс.

Экс-председатель правительства края Юрий Лапшин, экс-руководитель краевого транспортного предприятия Константин Мандров и экс-министр транспорта края Константин Димитров. Последний также ранее получил реальный срок. Он проведет в колонии общего режима 3 года.

С приговором история не закончилась

Что касается Митволя, точка еще не поставлена. Во-первых, приговор обжалован. Во-вторых, деньги и компенсация.

Пока бизнесмен сидел в СИЗО с его счетов в арабском банке пропало больше ста миллионов рублей. В суде Митволь уверял, именно из-за этого и не получалось ущерб компенсировать. Деньги-то украдены.

Впрочем, подозреваемая в краже жительница Ярославля Елена Магомедселимова уверяет, средства она снимала по указке Алисы Митволь. Это старшая дочь проектировщика. Сейчас она живет за пределами России. Возвращаться на родину не торопиться. Адвокаты не верят, что Алиса причастна к похищению денег у отца.

Еще один факт – это проблемы Митволя со здоровьем. Об этом начал говорить, когда был в СИЗО. Его адвокаты заявляли, что у проектировщика метро высокая температура держится по несколько недель. В зале суда бизнесмен и вовсе рассказал, что болен онкологией.

Кражи с банковских счетов, болезнь Митволя, безопасность его семьи и пожилая мать проектировщика. На все это защита бизнесмена делает серьезный акцент. И что приговор в 4,5 года стал неожиданностью для адвокатов и самого Митволя, стало понятно еще в зале суда, а значит, новости о новых жалобах и заседаниях обязательно будут.

Добавим, что с учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, реальный срок Митволя будет меньше того, что вынес суд. По факту бизнесмен проведет в колонии общего режима 2 года 8 месяцев.