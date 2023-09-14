Олег Митволь вместе со своим адвокатом Фото: ИВАНОВА Диана

Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил Олега Митволя к 4,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание бизнесмен будет в колонии общего режима. Его признали виновным в хищении более 900 миллионов рублей. Рассказываем, какой срок будет отбывать Олег Митволь в Красноярске 2023.

За что судили Олега Митволя в Красноярске 2023

Бизнесмена задержали в июне 2022 года. Его обвинили в хищении 900 миллионов рублей. Компания Митволя «КрасноярскТИСИЗ» заключила контракт на проведение изыскательных работ. Но как выяснилось, для прохождения госэкпертизы фирма предоставила старые данные. Изыскания, которые были сделаны ещё в 80-е и 90-е годы.

По версии обвинения, у компании Митволя не было ресурсов для проведения подобных работ. И поэтому провести изыскания в полном объеме компания «КрасноярскТИСИЗ» не могла. Однако по документам все выглядело идеально.

Уже после задержания Митволя стало известно, что в деле о махинациях с метро замешаны также Юрий Лапшин, на тот момент председатель краевого правительства, Константин Димитров, министр транспорта региона, и Константин Мандров, руководитель краевого транспортного предприятия. Митволь заключил сделку со следствием и дал против них показания. Это он сам подтвердил в суде.

Обвинение запросило практически максимальный срок для Митволя Фото: ИВАНОВА Диана

Как прошло судебное заседание по делу Олега Митволя в Красноярске 2023

Перед заседанием Митволь отказался общаться с прессой. Заявил, что ему нельзя. Бизнесмен попросил судью провести заседание в закрытом формате, но ему отказали.

Акцент защита сделала на том, что Митволь примерный семьянин и его близким угрожает опасность. В пример даже привели случай с женой бизнесмена. Она ехала с 8-летней дочкой на машине, но кто-то подстроил аварию. Водитель грузовика вытолкнул автомобиль жены Митволя с дороги. Также проектировщик красноярского метро заявил, что его старшая дочь Алиса боится возвращаться в Россию. И связано это именно с уголовным делом бизнесмена. Также Митволь рассказал, что больше года не видел свою 86-летнюю мать. Она инвалид второй группы.

Прокуратура в свою очередь настаивала на реальном сроке. Запросила 4 года 9 месяцев лишения свободы и штраф 400 тысяч рублей. Обвинение в адрес Митволя зачитывали около 40 минут. В нем подробно были описаны все преступные схемы по выводу денег и с кем бизнес в этом вопросе «сотрудничал». В частности, было озвучено, что Мандров, руководитель транспортного предприятия, получил взятку в 5 миллионов рублей.

Какой срок дали Олегу Митволю в Красноярске 2023

Олега Митволя приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Проектировщик с приговором не согласен, он вместе с адвокатами будет обжаловать его в вышестоящие инстанции.

Митволя заковали в наручники и взяли под арест прямо в зале суда. На последний вопрос журналистов «Что бы вы хотели сказать?» проектировщик ответить не успел, его увели.