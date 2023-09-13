В Красноярске 14 сентября пройдет суд над проектировщиком метро Олегом Митволем Фото: Мария ЛЕНЦ

14 сентября в Железнодорожном районном суде Красноярска начнется суд над Олегом Митволем. Проектировщика метро обвиняют в хищении 900 миллионов рублей. Его задержали прошлым летом при попытке вылететь в Дубай из московского аэропорта «Внуково». Рассказываем историю Олега Митволя: от бизнеса в 90-х до суда за метро в Красноярске 2023.

Кто такой Олег Митволь

Бизнесмен, политик, доктор исторических наук, автор экологических расследований, проектировщик метро. Каких только регалий нет в послужном списке Олега Митволя.

Родился он в Москве, в 1966 году. С золотой медалью окончил школу, а затем и электротехнический институт связи. В конце восьмидесятых устроился работать инженером, но скоро понял, что бизнес — это дело куда более прибыльное.

В 90-е годы Митволь успел поработать в самых разных сферах. Поставлял авиатехнику в Малайзию, владел пивоваренным заводом, держал контрольный пакет акций некоторых СМИ, занимал руководящие посты в банках.

«Звездный час» пришелся на середину нулевых. В 2004 году он с головой погрузился в экологическую повестку. Митволя назначили заместителем руководителя Росприроднадзора. И он стал не просто рядовым чиновником, а настоящей звездой, в том числе, телеэкрана.

Под камеры Митволь подавал в суд на Аллу Пугачеву, боролся с коттеджами, построенными в водоохранной зоне, и даже грозился закрыть популярную программу «Дом-2». Естественно, за нарушение природоохранного законодательства.

Из Росприроднадзора Митволя уволили в 2008 году. Как было тогда сказано, в связи с сокращением штата. На следующее десятилетие экоактивист погрузился в политику.

Митволь был префектом мэра Москвы, участвовал в выборах мэра в городе Химки, дважды баллотировался в Госдуму, оба раза не прошел, создавал свою партию, но большого успеха в столице не добился. Митволя потянуло в регионы.

Олег Митволь и красноярское метро

Первой остановкой Митволя за пределами Москвы должен был стать Владивосток. Осенью 2018 года он заявил, что будет баллотироваться в губернаторы Приморья. Однако местный избирком отказался регистрировать его кандидатом. Митволь не прошел так называемый муниципальный фильтр, не собрал нужное количество подписей депутатов для выдвижения.

В том же 2018 году Митволь приобрел акции компании «КрасноярскТИСИЗ». Через год компания заключила контракт на проведение инженерных изысканий по строительству красноярского метро. В СМИ Митволь гордо рассказывал о проекте подземки и в красках расписывал, какими будут будущие станции.

Митволь гордо рассказывал о проекте подземки Фото: Мария ЛЕНЦ

Задержание Олега Митволя по делу о красноярском метро

Наручники на проектировщика надели летом 2022 года в московском аэропорту «Внуково». Митволь пытался улететь в Дубай, но вместо этого оказался в Красноярске. Проектировщика метро обвинили в хищении 900 миллионов рублей.

Митволь почти сразу заявил, что готов возместить ущерб и попросился под домашний арест вместо СИЗО, потому что мама-инвалид, жена не работает и есть дочь, но суд отказал в этой просьбе.

После стало известно, что Митволь пошел на сделку со следствием и готов «изобличить» своих пособников. В итоге, в деле о красноярском метро проходят экс-председатель правительства края Юрий Лапшин и экс-министр транспорта региона Константин Димитров. Его недавно приговорили к трем годам колонии поселения. Он стал первым фигурантом, кто получил реальный срок.

Димитров - первый фигурант дела, кто получил реальный срок. Фото: Мария ЛЕНЦ

Похищение денег у Олега Митволя в Красноярске 2023

В СИЗО у проектировщика метро начались проблемы и помимо уголовного дела. Со счетов Митволя стали похищать деньги. Пропало больше 100 миллионов рублей. Предполагаемой грабительницей стала жительница Ярославля Елена Магомедселимова. Она по доверенности вывела деньги со счета Митволя в ОАЭ и передала их некоему Борису. Кто это - пока неизвестно. Сама Елена настаивает, что средства сняла по просьбе дочери Олега Митволя - Алисы. Адвокаты и сама девушка это опровергают.

Во время заключения у Митволя обострились и проблемы со здоровьем. Он жаловался на высокую температуру, которая якобы не спадала целых три недели. Адвокаты заявляли о плохом содержании. Говорили, что мужчина сидит в «холодной камере», где нет унитаза и горячей воды.

В ГУФСИН по Красноярскому краю подтверждали, что у Митволя есть проблемы со здоровьем, но информацию о плохих условиях содержания - опровергли.

Дело на Олега Митволя завели по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Проектировщику красноярского метро грозит до 10 лет колонии. Дело Митволя суд начнет рассматривать 14 сентября.