Укравшая деньги у Митволя мошенница обвинила в организации схемы его дочь

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Женщина, которая украла деньги у Олега Митволя, обвинила в этом его дочь, пишет «Коммерсант». Ранее Елену Магомедселимову задержали за кражу 136 млн рублей со счета Митволя в банке Абу-Даби в марте этого года. Сам Митволь в этот момент уже находился под следствием по делу о хищении 900 млн рублей.

Магомедселимова заявила, что сняла деньги со счета Митволя по просьбе его дочери Алисы. За вознаграждение в 1,5 млн рублей она съездила в ОАЭ с доверенностью, которую вручил ей неизвестный москвич, а после передала деньги некоему Борису.

Обо всем этом Магомедселимова рассказала на заседании Центрального районного суда Красноярска. В пятницу ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в СМИ также появлялась информация, что задержанная работала бухгалтером Митволя. Однако Алиса Митволь опровергла эту информацию и заявила, что женщина им не знакома. Будут ли силовики опрашивать дочь Митволя после откровений Магомедселимовой, пока не сообщается.