Обвиняемого в мошенничестве Олега Митволя госпитализировали в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь был госпитализирован в Красноярске. Последние месяцы он провел в СИЗО по подозрению в мошенничестве при проектировании красноярского метро. О госпитализации Митволя сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

С каким диагнозом был госпитализирован Митволь, неизвестно. Его супруга заявила, что речь идет о крупном воспалительном заболевании. По ее словам, в камере с Митволем находились заключенные, которые «непрерывно кашляли», а его самого несколько дней назад переселили в «чрезвычайно холодную камеру».

Также, по словам Людмилы Митволь, незадолго до ареста ее супруг перенес несколько тяжелых операций на почках. Ситуация осложнилась коронавирусом, после которого у Митволя диагностировали аутоиммунное заболевание, а перед госпитализацией у него поднялась температура до 40 градусов.

Отметим, что Олега Митволя арестовали в июле прошлого года, с тех пор он находился в СИЗО. Задержание было связано с хищением почти миллиарда рублей, выделенных ТИСИЗ на проектирование красноярского метро. Митволь проходит обвиняемым по статье о мошенничестве в особо крупном размере – а это до десяти лет лишения свободы.