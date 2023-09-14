Украл 900 млн, сдал сообщников: в Красноярске закончился суд над Олегом Митволем

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске вынесли приговор проектировщику красноярского метро Олегу Митволю. Суд признал его виновным в хищении 900 млн рублей, выделенных на изыскательские работы и приговорил к 4,5 годам колонии. Сам Митволь приговором оказался недоволен и планирует обжаловать его.

Митволь сам напросился в проект

Скандальная история началась в марте 2018 года, когда на федеральном уровне в очередной раз поднялась тема многострадального красноярского недостроя – метрополитена, так необходимого большому сибирскому городу. В Красноярск вылетел тогдашний министр природных ресурсов Сергей Донской вместе с делегацией своего ведомства. В группу входил бизнесмен и политик Олег Митволь – во время той рабочей поездки он впервые узнал о контракте на проектирование метрополитена.

Вместе с министром Митволь присутствовал при обсуждении проекта, где было озвучено, что ранее метро проектировалось при участии строительно-изыскательского треста «КрасноярскТИСИЗ», имевшего на тот момент уже более чем полувековую историю и крупные заказы. В частности. трест разработал карту подтопления жилых кварталов Красноярска. 100% акций этой компании Митволь удачно приобрел за несколько недель до встречи, так что новоиспеченный глава АО дал указание готовиться к торгам. После успешно выигранного в 2019 году аукциона Митволь заполучил жирный контракт, стоимость которого составила почти миллиард рублей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

По контракту подрядчик должен был пробурить 642 скважины, провести изыскательские работы и обновить проект метро, который в последний раз составлялся в конце 80-х и на сегодняшний день уже устарел. «КрасноярскТИСИЗ» отчитался об успешно выполненном контракте, министерство транспорта приняло работы и компания получила свои деньги.

Подрядчик не уложился в срок и подделал документацию

8 июня 2022 года Олега Митволя внезапно задержали спецслужбы: он как раз спешил на рейс до Дубая в московском аэропорту. Проектировщика арестовали, переправили в Красноярск и завели на него уголовное дело о хищении. Тогда же стало известно, что «КрасноярскТИСИЗ», мягко говоря, не справился с миллиардным контрактом.

Выяснилось, что компания успела пробурить всего 200 скважин, а не о каких изыскательских работах речи вообще не шло. Подрядчик попросту подделал документацию, взяв старый проект и выдав его за новую работу. Однако у Митволя уже был «подмазан» тогдашний министр транспорта Константин Димитров, который распорядился подписать акт о выполненных работах, прекрасно понимая, что документы подделаны.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Обо всем этом Митволь чистосердечно поведал в ходе допроса: проектировщик сразу же согласился сотрудничать со следствием. Помимо данных на Димитрова Митволь дал показания на экс-главу правительства региона Юрия Лапшина и экс-руководителя КГАУ «Краевое транспортное управление» Константина Мандрова.

По его словам, Димитров и Лапшин якобы участвовали в передаче взятки Мандрову. Именно после откровений Митволя Димитров, Лапшин и Мандров получили приставку «экс» к своим должностям и попали под уголовное дело. Димитрова на днях приговорили к 3 годам колонии общего режима, Лапшин и Мандров пока находятся под следствием.

Митволь считает свой срок слишком жестким

Сегодня эпопея Митволя завершилась в Железнодорожном районном суде Красноярска. В ходе процесса проектировщик впервые рассказал о своих опасениях за семью: по его словам, в ноябре 2022 года супругу Митволя кто-то толкнул под машину, и хотя женщина осталась жива, она сломала шейку бедра. Спустя почти год машину с женой и 8-летней дочерью Митволя столкнул с трассы водитель на грузовике. Проектировщик считает, что это не случайности, а покушения, связанные с его уголовным делом.

Фото: ИВАНОВА Диана

Гособвинение заявило, что Митволь не пытался полностью погасить причиненный ущерб, на что защита парировала тем, что счета проектировщика арестованы. Прокуратура запросила для Митволя почти 5 лет лишения свободы, суд в итоге остановился на 4,5 годах и взыскании всей похищенной суммы по четырем гражданским искам. Митволь явно оказался недоволен приговором и уже планирует апелляцию.

– Услышанное от прокуратуры для меня стало шоком. Я был к этому не готов по причине того, что в соседнем суде рассматривается дело в отношении чиновников по тому же ущербу. Там прокуратура попросила 3 года и 2 месяца лишения свободы. Речь идет о 5 годах моей жизни, – жаловался Митволь на суде.

Кража или «кража»?

Что касается денег, то на счет своих счетов Митволь, очевидно, слукавил. С тех счетов, что не были арестованы, деньги «украли», пока проектировщик находился под следствием – некая женщина по некой доверенности сняла деньги Митволя в банке ОАЭ, из-за чего он якобы и не смог расплатиться за ущерб.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот только недавно всплыли новые подробности этой «кражи»: Елена Магомедселимова, которая сняла деньги и попалась в руки правоохранителей, на допросе заявила, что действовала по указке дочери Митволя Алисы. Та втянула ее в схему с «кражей» за 1,5 миллиона рублей и вручила доверенность, а потом, по словам подозреваемой, через вторые руки забрала снятые со счета деньги – всего 136 миллионов рублей.

Возможно, что кража просто являлась хитрой уловкой, чтобы спасти средства Митволя от ареста и последующей конфискации, но спросить об этом дочь проектировщика не представляется возможным – Алиса находится за рубежом и явно не планирует возвращаться в Россию.