История скандального кафе «Кантри» в Красноярске: от строительства и судов до сноса в 2023 году

Фото: ИВАНОВА Диана

Кафе «Кантри» в Красноярске наконец-то начали сносить. 26 августа 2023 года на проспект Мира заехала тяжелая техника. Хотя скандалами кафе начало обрастать ещё на этапе котлована 5 лет назад. Рассказываем историю самого скандального здания Красноярска: от строительства и судов до сноса в 2023 году.

Когда в Красноярске появилось кафе «Кантри»?

Кафе «Кантри» не всегда было двухэтажной бетонной коробкой. Оно выглядело, как небольшой павильон и историческое здание почтамта никак не загораживало. Открылось оно в 2002 году по адресу пр. Мира, 102Д.

В середине десятых кафе, уже переименованное в «Mexico», закрыли. Несколько лет там висела табличка, что заведение ждёт реконструкция, но никаких работ не было.

Вспомнили про здание перед Универсиадой. Тогда в мэрии решили взяться за все павильоны, которые обнесены забором или выглядят непрезентабельно. С владелицей кафе «Кантри» Ольгой Грималюк договорились, что здание будет реконструировано.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как ларёк в центре Красноярска стал двухэтажном бараком?

Сносить одноэтажное кафе на проспекте Мира начали осенью 2018 года. И новое здание начало обрастать скандалами ещё на стадии котлована. Красноярцы тогда жаловались, что из-за стройки тротуар стал совсем узким, а автобусную остановку перенесли на несколько метров дальше.

Ещё больше вопросов к «Кантри» появилось, когда из-за строительного забора люди увидели в буквальном смысле коробку. Новое кафе никак не вписывалось в общий архитектурный облик центра Красноярска и перегородило историческое здание почтамта, построенное ещё в начале прошлого столетия.

В сети сразу начали появляться петиции и сотни недовольных комментариев. Люди требовали от властей остановить стройку, но было уже поздно. На все обвинения хозяйка «Кантри» Ольга Грималюк отвечала журналистам, что разрешение на строительство у неё есть, а закон она никак не нарушает. Со временем Грималюк перестала отвечать на вопросы СМИ.

Кто такая красноярский ресторатор Ольга Грималюк?

До скандала с кафе «Кантри» её имя широкой публике известно не было. Ольга Грималюк пошла по стопам отца. Роман Грималюк также ресторатор. Здание «Кантри» изначально принадлежало именно ему.

Семье Грималюк принадлежат не меньше пяти ресторанов в Красноярске. Однако начиная с 20 года, часть заведений бизнесмены закрыли и выставили на продажу. Точная причина – неизвестна.

Как у кафе «Кантри» начались проблемы с законом?

Сначала нарушения нашла ФСБ. В феврале 2019 года в ведомстве рассказали, что здание начали строить с несоблюдением градостроительного законодательства. Почти сразу в дело включилась и краевая прокуратура. Представители ведомства подали в суд на администрацию Красноярска и владелицу кафе «Кантри». С этого момента и начались долгие судебные разбирательства.

Сколько времени прошло от строительства до сноса кафе «Кантри» в Красноярске?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Весь процесс занял больше пяти лет. Сколько за это время было судов уже и не подсчитаешь. Со стороны это выглядело так, что с Грималюк и её кафе «Кантри» ничего нельзя сделать. Она каждый раз требовала проводить новые экспертизы и доказывала через суд, что здание построено законно.

В марте 2022 года казалось, что юристы всё-таки дожали Грималюк. Красноярский краевой суд признал кафе «Кантри» незаконной постройкой, но и здесь не обошлось без сюрпризов. Грималюк снова подала апелляцию. На этот раз уже в кассационный суд в Кемерове. Там сначала жалобу отклонили, но затем приняли и дело отправили в Красноярск, чтобы пересмотреть.

В феврале краевой суд ещё раз постановил снести здание. Грималюк снова подала жалобу, но кажется, что это финал.

26 августа 2023 года Красноярск жил одной новостью. Кафе «Кантри» на проспекте Мира начали сносить. В центр города заехала тяжелая техника, ради этого даже пришлось частично перекрыть проезжую часть. Горожане, урбанисты, общественники и красноярские политики, в большинстве своём, остались довольны тем, что скандальное здание начали разбирать.

Что касается самой Грималюк, публично на снос кафе она пока никак не отреагировала. Хотя в конце августа ресторатор подала в суд на приставов. Параллельно она хочет взыскать с мэрии 36 миллионов рублей. И возможно одним только сносом «Кантри» эта история не закончится. Вопрос, кто дал разрешение на строительство также остаётся без ответа.