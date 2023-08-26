Фото: ИВАНОВА Диана

26 августа в Красноярске начался принудительный снос скандального здания кафе «Кантри». Об этом сообщает краевая прокуратура.

Фото: ИВАНОВА Диана

Здание планировалось снести еще в середине месяца, сделать это должна была собственница постройки – Ольга Грималюк. Она до последнего пыталась спасти свое детище. Жестом отчаяния был иск на пристава-исполнителя предписания о сносе «Кантри», но суд меньше суток назад вернул предпринимательнице документы.

По сути же приговор «Кантри» был вынесен 17 июля, когда Воьсомй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность сноса. В итоге здание было признано самовольной постройкой, а 8 августа (именно до этой даты Грималюк должна была сама снести строение) прокуратура запустила процедуру принудительного демонтажа.

Напомним, что страсти по кафе «Кантри» начались в 2019 году. Тогда посреди тротуара на проспекте Мира появилось громоздкое кирпичное здание. Это вызвало общейственный резонанс: буквально все были против того, чтобы это строение находилось посреди главной улицы города – от простых красноярцев до ФСБ. Но Грималюк всегда удавалось откладывать неизбежное. Сноса здания пришлось ждать годы.

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18 июля стало известно, что требования прокуратуры к ИП Грималюк О.Р. повторно удовлетворены апелляционным определением судебной коллегии Красноярского краевого суда. (подробнее)