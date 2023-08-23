Владелица скандального «Кантри» в Красноярске подала в суд на приставов

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Владелица скандального кафе «Кантри» Ольга Грималюк подала в суд на судебных приставов, пишет «Проспект Мира». Прокуратура в начале августа запустила процедуру принудительного сноса здания, и подключила к делу службу приставов. Однако Грималюк не только не намерена добровольно сносить «Кантри», но и продолжает воевать с правоохранителями за право сохранить заведение.

Судебные приставы после решения суда сообщили Грималюк о начале исполнительного производства и дали ей время на добровольный снос «Кантри». Спустя пять дней ей назначили исполнительный сбор за неисполнение решения суда, и продлили срок добровольного сноса.

В то же время сама Грималюк подала в суд на приставов: она требует признать решение службы о сносе и назначении исполнительного сбора незаконным. Параллельно красноярка планирует судиться за право собственности на здание и хочет взыскать 36 миллионов рублей с мэрии Красноярска, за воспрепятствование открытию кафе. Новый виток судебных тяжб с Грималюк начнется в сентябре.