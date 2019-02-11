2019-02-11T11:04:44+03:00
Происшествия

ФСБ: строительство кафе «Кантри» на Мира в Красноярске незаконно

В ведомстве заявили, что возведение здания в историческом центре - результат нарушения градостроительного законодательства
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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ФСБ: строительство кафе «Кантри» на Мира в Красноярске незаконноФСБ: строительство кафе «Кантри» на Мира в Красноярске незаконноФото: Мария ЛЕНЦ
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Строительство кафе «Кантри» на проспекте Мира в Красноярске долгое время вызывало возмущение горожан. Когда в центре города начали сносить аляповатые павильоны, под снос пошло и кафе. Но каково же было удивление красноярцев, когда выяснилось: «Кантри» снесли, чтобы построить заново. На том же месте! В департаменте градостроительства тогда заявили: дескать, уговорили собственника не сносить кафе, а реконструировать.

Здание практически полностью перекрыло фасад расположенной за ним почты Фото: Мария ЛЕНЦ

Здание практически полностью перекрыло фасад расположенной за ним почтыФото: Мария ЛЕНЦ

Более того, вместо одноэтажного давно не работающего здания здесь, словно гриб, на глазах вырос дом в несколько этажей. Он не только мешает проходу людей, поскольку возвышается аккурат на тротуаре, еще и старое ценное в архитектурном плане здание полностью закрывает. Закономерно поднялась буча: горожане и общественники против чиновников. Теперь в этот спор вмешалась ФСБ.

Такой вид из окна открывается у работников здания, стоящего за новым кафе Фото: Мария ЛЕНЦ

Такой вид из окна открывается у работников здания, стоящего за новым кафеФото: Мария ЛЕНЦ

- Проведена проверка законности строительства здания по адресу: Мира,102 «Д» (на месте прежнего кафе «Кантри»), - рассказали в пресс-службе УФСБ по Красноярскому краю. - Установлено, что возведение указанного здания велось с нарушениями градостроительного законодательства, а именно: проведение строительно-монтажных работ в зоне, где подобная деятельность запрещена законом. Ведение работ в историческом центре Красноярска явилось следствием противоправных решений должностных лиц администрации города в 2017 году. Результаты проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Теперь вопросом займутся следователи краевого СК.

Ранее утверждалось, что проект реконструкции кафе был согласован в мэрии Фото: Мария ЛЕНЦ

Ранее утверждалось, что проект реконструкции кафе был согласован в мэрииФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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