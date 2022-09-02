В Красноярске вновь отложили снос скандального кафе «Кантри»

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В Красноярске вновь отложили снос кафе «Кантри», которое владелица должна была самостоятельно убрать до 28 августа. Ранее сообщалось, что кассационный суд Кемерово отклонил апелляцию бизнес-леди Ольги Грималюк, и исчезновение кафе с главной улицы города, казалось бы, должно было стать делом скорого времени.

Однако ТВК сообщает, что апелляцию Грималюк все же зарегистрировали. Несмотря на то, что у женщины явно маловато шансов победить в этом противостоянии, заседание по апелляции все же состоится – оно назначено на 8 сентября.

В прокуратуре пояснили, что не могут получить исполнительный лист для сноса кафе, пока не пройдет очередной суд. В суде Центрального района пояснили, что не могут выдать документ без бумаг, которые сейчас были направлены в Кемерово. Так что здание, уродующее проспект Мира, задержится там еще на некоторое время.