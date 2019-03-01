2019-03-01T09:27:42+03:00
Общество

В Красноярске владелица скандального «Кантри» встретилась с администрацией города в суде

Это было первое заседание
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске владелица скандального «Кантри» встретилась с администрацией города в судеВ Красноярске владелица скандального «Кантри» встретилась с администрацией города в судеФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 1 марта, в суде впервые встретились владелица скандально известной постройки «Кантри» и представители администрации Красноярска. Суть вопроса – иск прокуратуры города с требованием снести двухэтажное здание на проспекте Мира, которое нарушает градостроительные нормы.

Как сообщают наши коллеги из 7 канала, сначала прокурор попросил приобщить к делу результаты экспертизы МЧС. Экспертиза подтвердила то, что и так было видно визуально: расстояние между «Кантри» и зданием за ним нарушает все нормы пожарной безопасности.

Как стало понятно, владелица постройки Ольга Грималюк не собирается одна отвечать за случившееся и просит привлечь в соответчики не только мэрию, но и департамент градостроительства. Ответчиком по делу также выступает некая организация, выдавшая положительную экспертизу по «Кантри». Но на судебное заседание представители организации не явились.

Следующее заседание состоится 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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