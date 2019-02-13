Мэр Красноярска высказался за снос строящегося на тротуаре кафе «Кантри»

13 Февр. 10:52 2019-02-13T14:28:46+03:00

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Мэрия Красноярска собирается содействовать следствию в вопросе, касающемся возведения на Мира, 102 кафе «Кантри». Об этом заявил сегодня глава города Сергей Еремин, отметив, что будет рад, если здание снесут. Впрочем, просто так его убрать нельзя, должны быть законные основания.

- Это здание имеет длительную историю, которая началась еще в 2001 году, - сказал Еремин. - Объект уже достиг возраста совершеннолетия, и за этот период из гадкого утенка не превратился в красивого лебедя. Это мое внутреннее отношение, поскольку подобные постройки на территории города не могут существовать, особенно при стандартах и планках, которые мы установили к архитектурному облику исторической части Красноярска. Если найдутся законные основания для того, чтобы это здание ликвидировать, я буду и как человек, и как руководитель искренне рад.

Напомним, скандал вокруг кафе разразился, когда на Мира начали убирать павильоны. Все снесли, а пустующее ветхое кафе, которое стоит прямо на тротуаре - нет. Общественники возмутились: постройка не только закрывает вид на исторически ценное старое здание, но и попросту мешает пешеходам ходить! В дело вмешался депутат Госдумы Юрий Швыткин, который направил запросы в прокуратуру и стройнадзор. В итоге, к расследованию подключилась ФСБ, где заявили: стройка незаконна. Теперь и Сергей Еремин прокоментировал ситуацию, пообещав содействие расследованию. Собственница кафе - предприниматель Ольга Грималюк от комментариев отказывается.

ИСТОЧНИК KP.RU