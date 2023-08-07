«Ты – нищеброд»: униженный автомеханик расправился с известной в Красноярске свахой Ниной Кузьминой

Гибель Нины Кузьминой вызвала большой резонанс - женщину знали многие. Фото: соцсети

«Ты – нищеброд, нищеброд и есть» - сидевшая в салоне «Мерседеса» 67-летняя женщина с высокомерной издевкой выдохнула обидные слова в лицо своего спутника. И тут у него в голове перещелкнуло – схватил ее за шею, притянул к себе и стал бить по голове ключом-трещоткой. Потом в руке оказалась отвертка... Известная в 90-х годах в Красноярске сваха Нина Кузьмина, а в современные дни небедная и уверенная в себе пенсионерка, погибла в результате настоящего заговора. Убийца получил заказ на нее (и от кого! от ближайшей подруги!), но полгода не решался исполнить. И тут словно сидевший за плечом бес подтолкнул его руку.

Накануне Дня сотрудника органов следствия мы встретились со следователем Анастасией Медюшко и узнали эксклюзивные подробности самого громкого убийства 2023 года.

«Шикарнейшая женщина»

Нина Алексеевна была известной в Красноярске личностью. В начале 90-х годов она первая организовала брачный бизнес. Все, кому довелось пересекаться с ней по жизни, рассказывали: у нее была удивительная работоспособность и целеустремленность. Послушайте, как сильно сказано:

- Мы с ней работали в «нулевых», она помогала мне открывать агентство, - вспоминает коллега по цеху Ольга Филимонова. - Обучала азам искусства соединять одинокие сердца. У нее была чуйка: она тонко видела, какой человек нужен другому. Будто магией какой-то обладала. Смеялась, что она – ведьма и в этом ее секрет. Шикарнейшая женщина. С ужасным характером, но какая мощная! У нее просто бесподобная энергетика. Она как бульдозер – напролом!

Женщина очень любила свою дачу, всю душу в нее вкладывала. Фото: соцсети

Она любила быть на виду, часто появлялась на местных телеканалах и в печатных изданиях, щедро раздавала интервью и в каждом подчеркивала, что постигла науку, как стать успешной. В интернете до сих пор можно встретить видеоролики. Она представлялась: профессиональная сваха, директор школы гейш, неутомимая преподавательница стервологии. Была остра на язык: «Мужики наши зажрались, им двадцатилетних подавай». Но чтобы назвать ее вульгарной? Нет, вряд ли. Просто слишком уверенная в себе. Помимо работы она вкладывала свои силы в дачу, очень любила копаться в земле и выращивать богатый урожай.

У бизнесвумен была счастливая семья. Мужа она обожала, называла его «мой Кузьмин». Несколько лет назад он умер, а единственный сын еще в 90-х попал в смертельное ДТП. И успешная женщина на старости лет осталась одна. Но не сломалась! В последние годы от основного бизнеса она отошла, но имела солидные накопления и позволяла себе вести безбедную жизнь, молодилась. Возраст для нее был лишь цифрой в паспорте.

Заклятая подруга

С Натальей Крепко* (имя изменено) ныне покойная Нина Кузьмина познакомилась примерно в 2007 году. У них нашлись общие интересы, среди которых желание зарабатывать. Но по-настоящему они сблизились года три назад, когда Кузьмина болезненно переживала смерть любимого мужа. И «замутили» общий сетевой бизнес. Правда, у Крепко только образ такой «я – инвестиционный гений и хозяйка жизни». На самом деле она во многом уступала своей более успешной подруге. Да что там: первоначальный взнос за нее – и тот внесла именно Кузьмина.

А это та самая подруга, которую обвиняют в заказном убийстве. Фото: соцсети

Рассказывает следователь Анастасия Медюшко:

- Кузьмина заняла Крепко около 350 -400 тысяч рублей. После вложений, видимо, у них была прибыль и Кузьмина потребовала вернуть долг. Но подруга не спешила.

Можем предположить, что дело было так. Когда дамы провернули свои инвестиции, получился немалый доход. Крепко думала, что подруга с ней поделится. А та ответила: «деньги были мои, значит, и доход мой». Наталья в ответ: «Ты мне их не занимала, ты их просто мне дала, подарила». Была дружба – и лопнула.

Черт из тихого омута

И тут на сцену выступает главный персонаж. 44-летний Николай Качинский* (имя изменено). Бизнесмен низкого полета, скупал подержанные и списанные автомобили, ремонтировал и продавал. Лет 15 назад дела шли неплохо, но последние годы скатились на кое-как. Его и Крепко связывали исключительно меркантильные интересы. Николай всеми способами пытался заработать деньги, а тут такая крученая дама, думал, вдруг с ее помощью можно заработать. Наивный и доверчивый…

В его биографии были мрачные моменты – 10 лет назад он стал виновником аварии, в которой погибла девушка. Помимо наказания в колонии должен был выплатить миллион рублей семье, но так и не сделал этого. Каким-то образом крепко увяз в долгах у Крепко – на 600 тысяч рублей. Прицепил себя к ней кандалами.

Летом 2022 года судебные разборки между двумя подругами достигли своего пика. Качинский не знал Нину Кузьмину, но много раз слышал о ней от Крепко. И однажды она ему бросила: «Достала меня эта Кузьмина. Сделай так, чтобы она исчезла». Сначала он не отреагировал. Но вскоре она повторила: «Что хочешь сделай, но она должна исчезнуть. Тогда я прощу тебе долг».

Пост в соцсети, сделанный 9 марта. Фото: соцсети

Охота на Нину

Заказчица принялась наставлять своего исполнителя. Первым делом показала, где живет Нина Алексеевна. У той была квартира на улице Киренского (более ста квадратов, обставленная дорогой мебелью). И дачный особняк в Раскатах, на берегу озера. Каждое лето она жила там.

Качинский начал заезжать туда, якобы на рыбалку. И вот однажды увидел: Кузьмина вместе с домработницей собирается куда-то ехать. Автомобиль у нее яркий – вишневый «Мерседес», ни с чем не спутаешь. Он поспешил на остановку. И тут ему повезло – машина останавливается на обочине. Застучало колесо. Николай тут как тут:

- Что случилось? Я механик.

Так состоялось их первое знакомство. Будущий киллер оставил телефон домработнице и предложил: если надо помочь по хозяйству, пусть звонят. Правда, через несколько дней Кузьмина разругалась с домработницей и уволила. Пришлось ему повторно искать способ, как подкатить. Узнал, что у жертвы есть маленькая собака, и направился в тот сквер, где она ее обычно выгуливала.

- Ой, Нина Алексеевна, какими судьбами…

Известная сваха легко знакомилась с людьми. Но беда была в том, что ей не хватало общения и она слишком откровенничала. Друзья не раз пеняли: «Нина, хватит о себе всему городу рассказывать». Вот и своему будущему убийце она доверилась. Он был для нее вроде «мужа на час» - перед ним открылись двери ее дома, помогал по хозяйству, ездил с ней, куда просила. За это платила. Плюс отдала ему в аренду парковочное место за символическую плату.

Следователь Анастасия Медюшко. Фото: СК

Рассказывает следователь Анастасия Медюшко:

- Он не торопился ее убивать – боялся. По своей натуре он не похож на хладнокровного убийцу. Но Крепко подталкивала его, а после нового года буквально давила, ведь в феврале обострились судебные перипетии с Кузьминой. По словам обвиняемого, она ему так и сказала: «Когда ты ее убьешь? Мне надоела эта бабка».

«Вспышка гнева»

Далее будем приводить показания самого Николая Качинского. Они встретились с Кузьминой на парковке 28 февраля и разговаривали на повышенных тонах. «Нищеброд» - ее любимое слово, она обзывала так Николая, потому что он задолжал ей пять тысяч рублей за аренду.

Роковой день 3 марта. С утра он снова встретил Кузьмину на парковке и на ее же машине повез в салон красоты в торговый комплекс «МиксМакс». Дождался, когда выйдет оттуда: вот она в белой шляпе и белой шубке, эффектная и моложавая, садится в свой «Мерседес» вишневого цвета.

- Надо номера грязью замазать, - говорит она, и Николай везет ее по проспекту Свободному в сторону экопарка «Гремячая грива». Там на проезде на улицу Киренского есть гаражный массив, в него и свернули.

Зачем номера замазывать? Оказывается, обеспеченная пенсионерка любила нарушать ПДД. А вот штрафы платить не любила. Потому и прибегала к такой хитрости. Не самой же руки пачкать – заставила своего работника. Вот здесь, среди гаражей, все и случилось.

Из показаний обвиняемого:

- Я отдал ей деньги. Она снова стала мне говорить: «Ты нищеброд, 5 тысяч вовремя отдать не можешь». Я начал закипать, ведь она меня унижала. Потом она начала махать руками и бить меня. Я от нее отбивался. У меня в рюкзаке был ключ-трещотка, я несколько раз ударил ее по голове. Не помню сколько. Она отбивалась, ключ вылетел из рук. Я накануне ремонтировал машину и точно знал, что в кармане на двери есть отвертка…

Все, стоп, хватит описания. Скажем так, Николай стащил тяжело раненую женщину в подножие пассажирского сидения, пересел за руль и метался по улицам, слыша ее хрипы: «Я тебя посажу». А когда выехал за черту города, понял, что она умерла.

Первым делом он позвонил Крепко и сообщил, что заказ выполнен. Затем бросил «Мерседес» на автостоянке близ Калининского кольца (на самом выезде из Красноярска), достал из ее сумки ключи от дома. Он знал, как снять квартиру с сигнализации. Зашел и отпер сейф, забрал оттуда всю наличность: 30 тысяч долларов и 215 тысяч рублей. На другой день встретился с Натальей, вместе вызвали обнальщика, чтобы поменять доллары на рубли.

При задержании обвиняемый вел себя спокойно, не сопротивлялся. Фото: СК

В тот момент он еще не знал, что делать с телом, а его заказчицу это не интересовало. Потом додумался: среди бела дня на своей машине – это был списанный бронированный инкассаторский фургон, который он приобрел на торгах – приехал на автостоянку, перегрузил женщину и помчался в сторону Иркутска. Примерно в 750 километрах от Красноярска свернул с федеральной трассы на боковую дорогу в лес, там бросил ее на снег, облил бензином, поджог и поспешил прочь.

Отрабатывали круг общения

Несмотря на сложный характер, Нина Кузьмина имела несколько настоящих друзей. Они и забили тревогу, когда она не вышла с ними на связь 8 марта, не прочитала их поздравления в телефоне. Оставляли записки в двери квартиры, ездили на дачу, потом направились в полицию.

Знаете что? А ведь мы прочесали соцсети антигероини и нашли там интересный пост, датируемый 9 марта. И подпись: «Это мы в «Фон Бароне» прибухнули. Уж не отмечали ли она исполнение своей мечты?

Рассказывает следователь Анастасия Медюшко:

- Мы отрабатывали первым делом круг общения Кузьминой на предмет конфликтов и долгов. Параллельно оперативники уголовного розыска полиции прошли ногами весь Октябрьский район, изымая записи со всех камер, на которых мог засветиться ее автомобиль. Днем они их собирали, а по ночам изучали, более двухсот записей. И вот вечером 12 марта мы получили видеозапись, где Кузьмина выходит из салона красоты. Допросили сотрудников, те показали, что клиентка уходила от них в хорошем расположении духа. Мы выстроили ее маршрут за день и в день убийства.

Одна из камер сняла мужчину, который садился в «Мерседес». Качество записи не позволило опознать лицо. Но это уже была зацепка. Обрабатывали детализацию телефонных звонков, каждый номер за последние полгода. Так вышли на Николая Качинского, в базе нашли его фотографию. И – на задержание.

Он ремонтировал микроавтобус, когда нагрянула опергруппа полиции, аккуратно положила его за землю, защелкнув наручники. Первые два часа разговор не клеился. Качинский твердил: «Да, я знаю Нину Кузьмину. Но я не знаю, где она».

- Мы забрали в отдел его броневик, чтобы тщательно осмотреть, - рассказывает следователь. – Я сама лично проверила кабину, забрала кучу телефонов. А напоследок решила заглянуть в фургон сзади. Открыла дверь и увидела рюкзак, больше ничего. Прихватила его и зашла в кабинет, где как раз допрашивали Качинского. «Ваш рюкзак?» «Мой». Открываю и… достаю оттуда сначала паспорт Кузьминой, а затем и ключи от «Мерседеса».

Воздержимся от описания того, что нашла следственно-оперативная группа при выезде в Иркутскую область для проверки показаний, учитывая, что останки убитой женщины пролежали в лесу больше двух недель. Но скажем одно – она такого не заслужила! Ее похороны взяла на себя известная жительница Красноярска, с которой они когда-то общались.

Заплакал от обиды

А что же заказчица убийства? С самого начала она вела себя вызывающе, даже агрессивно. По словам следователя, вечером 12 марта она категорически отказалась прийти к ней для беседы. Явилась утром 13 марта, хладнокровная и надменная. В тот момент следствию уже было известно о ее конфликте с Кузьминой, но пока неизвестно о Качинском. Но задерживать ее приехали 2 мая около 22 часов, когда все пазлы сошлись. Она сама открыла двери своей квартиры, увидела перед собой людей в погонах и надоевшую ей «следачку».

Качинский поначалу молчал о заказчице. Но их связь выдала детализация звонков. Было подозрительным, что молодой мужчина общается с двумя пенсионерками, которые между собой давно конфликтуют. Но все решила очная ставка. Он произнес одну фразу:

- Я оттягивал убийство, не хотел. Я все думал, что Крепко продаст мои земельные участки, я погашу свой долг перед ней.

И тут она встрепенулась:

- Какие твои участки? Это мои земельные участки…

И тут его накрыло оглушительной правдой: он понял, что все это время Крепко его попросту использовала. Когда его вывели в коридор, он, не скрываясь, заплакал от обиды…

Вместо эпилога

Еще при смерти мужа Кузьмины оформили друг на друга завещание. Нина Алексеевна осталась богатой вдовой. Но сумела рассориться со своими сестрами, которые живут в другом городе. По нашим данным они до сих пор не заявили о правах на наследство. А оно немалое: по примерным подсчетам – миллионов сорок, включая недвижимость и средства на счетах. Может, пора простить обиды? Не наследства ради, а во имя кровного родства. Простить и помянуть добрым словом...

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