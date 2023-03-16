В Красноярске 44-летний мужчина признался в убийстве пропавшей 67-летней женщины на Mercedes

Нина Кузьмина. Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярске признательные показания в ходе допроса дал задержанный 44-летний мужчина, который подозревается в убийстве пропавшей женщины на Mercedes. Как сообщили в СК, сейчас он выдвигает свою версию произошедшего – её проверяют следователи.

Он сообщил, что 3 марта он встретился с Ниной Кузьминой, чтобы передать ей деньги за аренду парковочного места. Между ними произошла ссора, во время которой он убил женщину, а затем избавился от тела.

Также силовики в одном из дворов города нашли машину пропавшей. В ближайшее время следователи отправятся в суд, чтобы ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Напомним, что Нина Кузьмина пропала 3 марта. Она вышла из салона красоты на Телевизорной, 1, села в свой бордовый Мерседес, после чего бесследно исчезла. О пропаже женщины заявила ее подруга, родственников у пропавшей в Красноярске нет. Следователи завели уголовное дело по статье «убийство».

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