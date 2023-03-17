Подозреваемый в убийстве Нины Кузьминой в Красноярске оказался причастен к смерти еще одной женщины. Фото: скриншот из видео МВД по краю

Подозреваемый в убийстве свахи из Красноярска Нины Кузьминой оказался ее знакомым по имени Валерий*. Известно, что он был человеком с темным прошлым – судили за угоны. Но это был не единственный эпизод из его биографии.

Нина Кузьмина. Фото: соцсети

Весной 2013 года Валерий попал в смертельное ДТП. На улице Терешковой на перекрестке он не пропустил автомобиль и врезался в иномарку. Удар пришелся на пассажирское сиденье, в котором находилась 24-летняя Анна*. Девушка в итоге погибла.

Несмотря на видеокадры ДТП и множество свидетелей Валерий свою вину не признал и не извинился перед родителями погибшей. По словам матери Анны Ларисы, во время судебного процесса Виктор вел себя так вызывающе, что его поведение возмущало даже защиту:

- Да что тут скажешь, от него даже первый адвокат отказался! Сказал, что невозможно с ним разговаривать. Лена моя только окончила учебу, начала работать, всегда была в числе лучших. А этот человек просто сбил ее на взлете и даже не раскаялся.

Погибшая Анна. Фото: соцсети

В итоге суд признал Валерий виновным и даже обязал его выплатить родителями погибшей 1 миллион рублей моральной компенсации. Но в колонию он не сел, да и денег за 10 лет семья Анны так и не увидела:

- Он скрывался сам, скрывал свои доходы. Что касается уголовного дела, то оно было, но Валерий попал под амнистию. Будто ничего и не совершал. Мы пытались через судебных приставов его отыскать. Однажды его нашли, он пообещал заплатить, но это были только слова.

Причем в ДТП он попал даже не на своей машине. В 2013 году Виалерий занимался перегоном иномарок из Владивостока. На одной из этих машин он и попал в ту аварию.

Известно, что в те годы Валерий был женат, но после судебных тяжб развелся с супругой. В 2015 году открыл строительный бизнес, но дело быстро свернулось. С тех пор мужчина перебивался случайными заработками, последним его место работы был автосервис в Красноярске.

Обстоятельства же убийства Нины Кузьминой до сих пор неизвестны. Что могло связывать мужчину из автосервиса с темным прошлым и яркую бизнесвумен, сделавшую себе имя на сводничестве одиноких людей?

На этот раз Виктор признал свою вину, но как сообщил «КП-Красноярск» собственный источник, тактику общения с правоохранителями не поменял, пытаясь запутать следствие.

Предполагаемый мотив убийства – деньги, хотя изначально Виктор говорил об оскорблениях в его адрес, стерпеть которые он не смог. Тело Куьминой пока не найдено, но по данным источника, Виктор рассказал, что спрятал его аж в Иркутской области. Как все было на самом деле – разбираются следователи.

*- (имя изменено – прим. ред)

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