Нина Кузьмина Фото: соцсети

Исчезнувшая в начале марта 67-летняя Нина Кузьмина оказалась известной в Красноярске свахой, экспертом по любовным отношениям и, как сама утверждала, «видела людей насквозь». Однако эти умения не помогли ей «раскусить» помощника, которого теперь подозревают в ее убийстве.

Вышла из оздоровительного салона и пропала

В последний раз Нину Кузьмину видели 3 марта. Даже из объявления об ее поиске видно, что случай неординарный: эффектная дама в белой шляпке и шубке в 13:30 вышла из салона, уехала на своем бордовом Mercedes, и бесследно исчезла средь бела дня. По иронии судьбы, салон располагался по тому же адресу, где раньше был ее бизнес – Телевизорная, 1.

Нина Кузьмина Фото: соцсети

Позже Mercedes пропавшей нашли во дворе многоэтажки на Водопьянова. 15 марта, почти через две недели, в убийстве женщины сознался ее 44-летний знакомый Валерий. Он не сам пришел с повинной: силовики задержали его на рабочем месте - в автосервисе.

Мужчина поделился, что встретился с Кузьминой в день ее исчезновения - передать деньги за аренду парковочного места. Он разговаривал с ней в ее автомобиле. По его версии, вспыхнула ссора, которая закончилась убийством. Что случилось на самом деле – выясняют следователи.

Тело жертвы на 17 марта все еще не найдено. Подозреваемый не особо откровенничает. Признался только, что успел вывезти и спрятать его аж в соседний регион – Иркутскую область. Оперативники отправились на поиски, чтобы проверить его слова.

Знала ли Кузьмина о темном прошлом своего помощника?

Известно, что Валерий помогал Кузьминой с ремонтом автомобиля и по хозяйству: без мужских рук она с делами не справлялась.

По данным разных источников, ее помощник был случайным знакомым. Однажды у женщины сломалась машина в дороге, а он оказался рядом и помог с ремонтом.

Большой вопрос – было ли известно Кузьминой о прошлом человека, которого она подпустила к себе?

Подозреваемый в убийстве Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Валерий был судим за угон машин. Также Красноярский краевой суд оставил без изменения взыскание с него как с виновника аварии компенсацию морального вреда в пользу родителей погибшей в аварии 24-летней девушки. Семье он должен был выплатить 1 миллион рублей, но (по словам матери погибшей) ни копейки от него не дождались. ДТП произошло по вине Валерия в 2013 году: проехал на красный, не уступил автомобилю на перекрестке.

Она соединила судьбы сотен людей, но по иронии судьбы сама осталась одна

Нина Кузьмина открыла своей центр знакомств одной из первых в Красноярске, еще в начале 1990-х. Ее бизнес просуществовал более 20 лет, и даже после начала эпохи интернета люди продолжали к ней идти.

Коллеги Кузьминой по брачному бизнесу делятся, что ее успех – не слепая удача, а дар в этой сфере вместе с хваткой в ведении дел. Она зарабатывала не только на соединении одиноких сердец, но и на кураторстве. Ольга Филимонова, владелица одного из брачных агентств в Сибири в 2000-х, вспоминает о сотрудничестве так:

- Мы с ней работали в «нулевых», она помогала мне открывать агентство. В тот же период обучала азам искусства соединять сердца. У нее была «чуйка»: она тонко видела, какой человек нужен другому. Будто магией какой-то обладала. Смеялась, что она ведьма просто, и в этом ее секрет.

Я её выбрала в качестве наставника, долго за ней «бегала». Деньги она сразу не взяла. Сказала, что душу заберет взамен. Шутила. Но потом решила, что 3000 «баксов» будет достаточно за кураторство. В итоге сошлись на тысяче. Она - тонкий психолог в работе. «Ниточки» правильные дергала, советы грамотные давала. Люди были счастливы. Я завидовала страшно. У меня так не получалось. Да и мало у кого так выходило: это дар был.

Бизнес у свахи шел успешно. В семье тоже все было хорошо. Муж свахи работал в сфере энергетики. Ее знакомые делились, что любовь «читалась в ее глазах», когда она о нем говорила. Называла она его обычно по фамилии. Но потом случилась страшное: супруг умер. Сын разбился на машине. И осталась сваха одна в зрелом возрасте.

После трагедии ей ничего не оставалось, как жить дальше. Она пыталась устроить свою личную жизнь. «Комсомолке» удалось поговорить с Владимиром, с которым она познакомилась на одном из сайтов знакомств.

«Домработниц меняла как перчатки»: характер у женщины был очень непростой

Сваха была яркой личностью. «Звездой». Поступала и говорила, как считает нужным, не оглядываясь на реакцию окружающих. Судя по отзывам знакомых, близких друзей у нее почти не было. Возможно, потому, что характер у женщины был (мягко говоря) непростой.

Ольга Филимонова отозвалась о ней так:

- Шикарнейшая женщина. С ужасным характером, но какая мощная! У нее просто бесподобная энергетика. Она как бульдозер – на-про-лом!

Знакомый Нины, Владимир, поделился, что однажды слышал, как она общается с подругой по телефону, но близких людей вокруг нее никогда не видел. Он вспомнил, что Нина «домработниц меняла как перчатки». Сама рассказывала ему, как выгнала одну после ее дня рождения: подарила помощнице по хозяйству 50 тысяч рублей, а та напилась «в стельку». И сразу: «Прощай»!

Последние годы: отошла от бизнеса и любила копаться в земле

В последние годы Кузьмина исчезла из информационного поля. Ее бизнес свернулся: рекламные объявления в интернете еще остались, но сайт центра знакомств уже не открывается, и телефоны не отвечают. Она не распространялась знакомым, почему так вышло. Но продолжала жить на широкую ногу, как привыкла.

Несмотря на то, что у Кузьминой были домработница и помощник, своей усадьбой и огородом на участке она любила заниматься сама. Выкраивала на это время, даже когда вела бизнес. Знакомые свахи припомнили, что она плотно занялась участком еще в 1990-х. Любила там не только отдыхать. Обожала копаться в земле. Образцовый огород и шикарный цветник – ее рук дело. Одних помидоров выращивала около двух десятков сортов. Урожай потом оставался, и она щедро раздавала его своим гостям и клиентам.

Ее энергии до последнего хватало и на огородничество, и на уход за собой и на ведение других дел.

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