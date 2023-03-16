«Терпеть не могу, когда мужчина трясется за три копейки»: убитая знакомым 67-летняя Нина Кузьмина оказалась известной в Красноярске свахой

Убийцей хозяйки брачного агентства в Красноярске оказался ее помощник. Фото: соцсети, личная страница.

Загадочно пропавшая Нина Кузьмина, в убийстве которой спустя почти две недели признался ее знакомый, оказалась известной в Красноярске свахой. Подробности громкого дела – в эксклюзивном материале «КП – Красноярск».

Напомним, 67-летняя женщина перестала выходить на связь еще 3 марта 2023 года. В пятницу утром она посетила салон красоты на улице Телевизорной,1. Освободилась примерно в половине второго, села в свой Mercedes бордового цвета и уехала. Домой не вернулась, живой ее больше не видели. Все, кроме убийцы.

Случайный знакомый

Есть сведения, что Нина Алексеевна жила одна. Потеряла мужа и сына, обоих уже нет. Однажды ехала по делам, в дороге сломалась машина. Тогда-то и подвернулся 44-летний Валерий*, случайный попутчик. Она попросила посмотреть, что с автомобилем. Он не отказал, так и познакомились.

- С тех пор они поддерживали связь, - пояснила «Комсомольской правде – Красноярск» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова. - Новый знакомый (по его словам) помогал ей по хозяйству и с ремонтом машины.

Так продолжалось некоторое время. Пока Нина Алексеевна не пропала. Родных в городе у нее нет, тревогу забили не сразу. А когда стало понятно, с женщиной что-то случилось, возбудили уголовное дело по признакам статьи «Убийство». Начали пробивать знакомых Кузьминой, и в поле зрения следователей попал ее помощник, Валерий.

- К слову, он уже был судим – за угоны машин. Освободившись, занимался перекупкой автомобилей. Для этого арендовал у женщины место на парковке.

15 марта Валерий был задержан – по подозрению в убийстве. И через несколько часов мужчина признался: действительно, он виновен.

Был судим

Сейчас с подозреваемым работают следователи. И вот какую версию он озвучивает: 3 марта встретился с Кузьминой, чтобы передать ей деньги за аренду парковочного места. Однако в ходе разговора (все было в машине) между ними началась ссора. Он не выдержал и набросился на женщину. Несколько минут, и та была мертва.

Придя в себя, избавился от тела. Уверяет, что увез его подальше. А машину бросил в одном из дворов – в Советском районе. Вскоре бордовый Mercedes был обнаружен. А тело пока так и не нашли. Место, где оно находится, подозреваемый не указывает. На допросах, понятно, всячески юлит, выгораживая себя. Но свою вину, повторимся, не отрицает.

Подозреваемый дал признательные показания. Фото: стоп-кадр видео СК.

Следователи собираются обратиться в суд с тем, чтобы взять его под стражу. Что стало причиной убийства, может выясниться в ближайшее время.

Меж тем ряд местных изданий сообщает: Нину Алексеевну в городе знали, ранее она была хозяйкой одного из первых в Красноярске брачных агентств. Соединяла судьбы, часто мелькала на ТВ.

- Терпеть не могут в мужчине жадность, мелочность, когда трясется за каждые три копейки, - признавалась она в интервью gornovosti.ru. – Все-таки с женщиной, которая понравилась, нужно быть обаятельным и щедрым.

Уважать себя надо. Если бьет, а ты терпишь, значит, зачем-то тебе это надо. Любят того, кто любит себя. А насчет того, что в тридцать лет рассчитывать уже не на что, это полная ерунда. У меня женщины и в сорок, и в семьдесят, и с тремя детьми находили своё счастье.

(*имя изменено).

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