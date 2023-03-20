Тело убитой в Красноярске свахи Нины Кузьминой нашли в Иркутской области. Фото: соцсети

67-летняя предпринимательница из Красноярска Нина Кузьмина пропала еще 3 марта 2023 года. 15 марта по подозрению в ее убийстве был задержан 44-летний знакомый, который не стал долго отпираться и вскоре признался в убийстве женщины. Сообщил, где оставил принадлежавший ей автомобиль (его нашли во дворах в Красноярске). Но что касается тела, сказал: увез и спрятал в соседнем регионе – в Иркутской области. Чтобы проверить эту информацию, оперативники отправились на предполагаемое место захоронения.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сегодня, 20 марта, в лесном массиве на территории Иркутской области действительно были обнаружены обгоревшие останки женщины. Их везут на судебно-медицинскую экспертизу.

Спустя две недели задержали подозреваемого. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Напомним, что 67-летняя Нина Кузьмина оказалась известной не так давно в Красноярске свахой и экспертом по любовным отношениям. 3 марта в 13:30 она вышла из салона красоты на улице Телевизорной, села за руль своего бордового «Мерседеса» и исчезла в неизвестном направлении. Спустя некоторое время знакомая обратилась в полицию с заявлением о ее отсутствии. Под подозрение попал 44-летний знакомый Валерий, силовики задержали его на рабочем месте в автосервисе. Он признался, что встречался с Ниной Кузьминой в тот злополучный день, чтобы отдать ей деньги за аренду парковочного места. Но между ними произошла ссора, в результате женщина погибла.

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