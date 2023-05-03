Убийство красноярской свахи Нины Кузьминой организовала ее подруга. Фото: соцсети

Убийство известной красноярской свахи Нины Кузьминой организовала ее подруга. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Напомним, что криминальная история началась в 3 марта 2023 года. Посреди бела дня пропала легендарная красноярская сваха – 67-летняя Нина Кузьмина. В городе она стала известна еще в 90-е годы, когда организовала брачное агентство. Последний раз эффектную даму в белой шляпе видели, выезжающей на своем кроссовере из салона красоты.

Спустя несколько дней поисков правоохранители поняли, что, скорее всего, живой красноярку не найдут. 15 марта был задержан первый подозреваемый – Валерий. Ранее судимый за смертельное ДТП 44-летний мужчина рассказывал, что познакомился с Кузьминой случайно - однажды у женщины сломалась машина в дороге, а он оказался рядом и помог с ремонтом. А дальше общение завертелось, и Валерий вскоре стал вхож в дом женщины, помогая ей по хозяйству.

Подозреваемый в убийстве Нины Кузьмиой - Валерий. Фото: скриншот из видео МВД

В какой-то момент якобы произошла обычная бытовая ссора, которая кончилась убийством. И если по мотиву у следователей были вопросы, то с тем, что было после убийства все ясно. Валерий вывез тело Кузьминой аж в Иркутскую область и закопал недалеко от поселка Чунский, затем вернулся в Красноярск и спрятал машину убитой в одном из дворов на улице Водопьянова.

Следователи изначально предполагали, что Валерий не единственный, кто причастен к смерти свахи. И вот оказалось, что убийство организовала 63-летняя подруга Кузьминой. По предварительной версии, на преступление женщина пошла из-за долгов перед свахой. В ведомстве отмечают, что о пропаже свахи сообщила не она.

В СК говорят, что подозреваемая вступила в преступный сговор с Валерием. В качестве награды за убийство она обещала ему простить долг в 600 тысяч рублей. Далее оказалось, что знакомство между Валерией и Ниной Кузьминой было не случайным. Он познакомился с ней и вошел в доверие как раз по указке этой самой подруги.

Когда момент настал, Валерий хладнокровно исполнил заказ, несколько раз ударив Кузьмину гаечным ключом прямо в ее машине. Затем он отчитался перед «заказчицей» об убийстве, а перед тем, как вывезти тело в другой регион, Валерий проник в квартиру Кузьминой, открыв дверь ключом, который вытащил из сумки женщины после убийства, и забрал деньги из сейфа – 215 тысяч рублей (по словам Валерия). Часть из них он передал заказчице.

В скором времени подозреваемую допросят, не исключено, что откроются новые подробности. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

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