Приговор устроившей стрельбу в детсаду Красноярска Полине Дворкиной стал первым в РФ по мотиву ненависти к мужчинам

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В Красноярске вынесли приговор 19-летней Полине Дворкиной, которая в марте 2022 года застрелила своего отца и устроила стрельбу в детском саду. Она проведет за решеткой в колонии общего режима 17 лет.

Суд признал Дворкину виновной по двум статьям: «убийство по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы» и «покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, покушение на убийство малолетнего, совершенные общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы».

Обвинитель Николай Аулов после оглашения приговора сообщил, что дело Дворкиной стало для уголовной практики уникальным:

- Это дело стало первым в России, когда вынесли приговор за убийство и покушение по мотивам ненависти к мужчинам. Она это сделала под влиянием идей радикального феминизма, так как хотела массово расстрелять именно мальчиков 3-4 лет.

Хотя на предыдущих судебных заседаниях Дворкина утверждала, что ненависти к лицам мужского пола не испытывает, а отца убила из-за плохого отношения к ней лично, а не из идейных соображений. Впрочем, когда дело еще расследовалось, Полину оштрафовали за некий «феминистский манифест», в котором она призывала к насилию над мужчинами. Даже свою настоящую фамилию «Кечина» она поменяла на «Дворкину» - в честь американской феминистки Андреи Дворкин.

О своей ненависти к мужскому полу она говорила и воспитательницам, которые ее скрутили и не дали устроить бойню. Об этом она говорила и следователям после задержания, называя свой поступок «стрельбой по птичкам». Публичное открещивание от связи с феминизмом ей не помогло. Из 19 лет запрашиваемых прокурором, суд назначил Дворкиной 17 лет колонии общего режима.

Отметим, что судебно-психиатрическая экспертиза показала у Дворкиной наличие ментального расстройства. Однако этот факт оказался недостаточным, чтобы освободить Полину от уголовной ответственности. При этом она должна будет лечиться у психиатра уже в местах лишения свободы.

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