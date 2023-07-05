Полина Дворкина на оглашении приговора Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский краевой суд приговорил к 17 годам заключения в колонии общего режима Полину Дворкину с ограничением на 2 года. В марте 2022 года она хладнокровно застрелила собственного отца, а затем направилась в детский сад на Менжинского, чтобы расстрелять мальчишек из группы «Карамельки». Прокурор, к слову, просил 19 лет по совокупности всего совершенного.

Тот самый детсад Фото: ИВАНОВА Диана

После отбытия срока Дворкиной на протяжении двух лет нельзя будет менять место жительства и выезжать. Ей придется отмечаться в полиции. Кроме того, ей назначено принудительное лечение. Что касается морального иска матери Дворкиной, то суд решил взыскать с подсудимой 1 миллион рублей в пользу Кечиной, вместо 10 миллионов. К слову, сама она на приговор дочери не явилась.

Убийца рассчитывала на более мягкий приговор, поэтому, когда суд огласил свой вердикт, она стала пошатываться, казалось, что еще чуть-чуть и Дворкина просто рухнет. Решение она выслушивала, направив глаза в пол, не проронив ни звука, хотя на предыдущих заседаниях она редко отказывала себе в проявлении эмоций. Уже после приговора она что-то говорила про себя со явно злобной интонацией, но разобрать было нельзя.

Полина общается со своим адвокатом Фото: Мария ЛЕНЦ

На своем последнем слове Дворкина просила суд учесть, что она сотрудничала со следствием, давала все необходимые показания, принесла извинения всем, кто пострадал от её действий, а еще постоянно напоминала о том, каким извергом был её отец, и что психиатрическая экспертиза признала её ограниченно вменяемой из-за имеющегося заболевания.

Также во время прений Дворкина отчаянно пыталась найти изъяны в построенном против неё обвинении. А еще она просила не удовлетворять иск матери на 10 миллионов рублей за моральный ущерб – её не любили, не воспитывали, даже ментальное расстройство вовремя не заметили. За что ей платить? Да и нечем.

Дворкину признали виновной во всех совершенных ею преступлениях: «убийство по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы» и «покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, покушение на убийство малолетнего, совершенные общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы».

Напомним, что Дворкина в марте 2022 года стала виновницей громкого и страшного события – стрельбы в детском саду №31 на Менжинского. К счастью для всех, трагедии в дошкольном учреждении не произошло. Дворкину, пришедшую с заряженным ружьем и в полной готовности убивать именно мальчиков, обезвредили три воспитательницы – Ирина Шабанова, Наталья Стус и Наталья Толстая. Женщины героически бросились защищать своих воспитанников, не думая о том, что для них этот рабочий может стать последним. Ну а незадолго до этого, собираясь на дело, Полина Дворкина застрелила своего отца из этого же ружья.

Слева направо: Евгения Толстая, Ирина Шабанова, Наталья Стус - воспитательницы, которые спасли детей от Дворкиной Фото: Мария ЛЕНЦ

Приговор в законную силу не вступил, у стороны защиты есть 15 суток на обжалование. К слову, адвокат Полина за свои услуги по защите прав подзащитной, получит от государства 30 186 рублей.

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