Устроившая стрельбу в Красноярском детском саду Полина Дворкина заявила, что пришла «пострелять по птичкам»

Фото: прокуратура

В Красноярске продолжается суд над Полиной Дворкиной, застрелившей в марте 2022 года собственного отца, а затем устроившей пальбу в детском саду. 17 мая прошло второе заседание, где были допрошены свидетели тех страшных событий.

Как рассказали в ходе судебного заседания сотрудники Росгвардии, которые приехали на вызов тревожной кнопки в дошкольное учреждение, а также сотрудники детского сада, Полине после обезвреживания задавали один и тот же вопрос: «зачем ты сюда пришла? Для чего?». На что она спокойно, даже с издевкой отвечала: «я пришла пострелять по птичкам!». На вопрос, мол, тут дети, можно же было выбрать другое место, птичек и загородом много, Полина ничего не говорила.

Примечательно, что когда Дворкина получала разрешение на покупку и пользование оружием, все специалисты, с которыми она сталкивалась, интересовались, зачем такой юной девушке оружие:

- Буду охотиться на бобров, - отвечала Полина.

В ходе заседания суда также стало известно, как именно Дворкина смогла получить разрешение на оружие. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Напомним, что в марте 2022 года жительница Красноярска проникла в здание детского сада на улице Мечникова. Следствие установило, что она намеревалась застрелить из помпового ружья детей – конкретно мальчиков, таким зверским способом она собиралась привлечь внимание к тому, что, по ее мнению, у мужчин все деньги и власть.

Ее остановили три воспитательницы, которые заметили, что из-под пальто посетительницы торчит ружье. В борьбе Дворкина смогла выстрелить, но никто не пострадал. После того, как нападавшая оказалась в наручниках в руках полиции, стало известно, что перед походом в детский сад она застрелила собственного отца в квартире. Следствие пришло к выводу, что Полину Дворкину к этому привели идеи радикального феминизма.

«КП» продолжает следить за ходом судебного разбирательства.

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