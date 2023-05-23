Муж Анны Григорьвой, вынесшей 23 миллиона из банка, в последнем слове попросил «сильно ее не наказывать»

Фото: ИВАНОВА Диана

23 мая в Ачинском горсуде в Красноярском крае прокурор запросил для Анны и Дениса Григорьевых по 8 лет лишения свободы. Приговор «ачинской кассирше» и ее супругу вынесут 26 мая в 14:00 часов.

Как передает телеканал «ОСА», во время последнего слова Анна Григорьева не могла сдержать слез. Она попросила прощения у своей семьи, близких и у банка:

- Верю, что можно начать с чистого листа, - сказала обвиняемая.

Муж Анны Денис Григорьев был более сдержан. Он лишь попросил «сильно не наказывать Анну».

Напомним, что история началась 7 декабря 2021 года. 30-летняя Григорьева оставила несколько записок - для родных и коллег, по содержанию, напоминающие предсмертные, и пропала. В тот же день в банке, где Анна работала кассиршей, обнаружилась недостача на 23 миллиона в разной валюте. Камера наблюдения запечатлела последние часы сотрудницы на рабочем месте. Она вынула что-то из сейфа и ушла.

Фото: соцсети

Через неделю Григорьева сама сдалась полиции. А затем оказалось, что муж Анны Денис Григорьев не только знал о махинациях, но и сам ее подбивал на кражи. Оказалось, что все деньги Григорьевы потратили на погашение долгов Дениса. Было изъято лишь 2 миллиона рублей.

Фото: соцсети

Помимо основного наказания прокурор попросил суд:

- назначить кассирше принудительные меры медхарактера;

- два арестованных автомобиля Гигорьевых обратить в доход государства;

- 2 млн рублей, изъятых при обыске, вернуть банку;

- арест имущества сохранить до рассмотрения гражданского иска.

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