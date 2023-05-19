«Уберешь ее – прощу 600 тысяч»: по делу об убийстве красноярской свахи Нины Кузьминой задержана ее подруга

Убийство красноярской свахи Нины Кузьминой могла заказать ее подруга. Фото: соцсети

Известная в 90-х годах в Красноярске сваха, владелица успешного брачного агентства, а в наши дни уверенная в себе 67-летняя женщина, для которой возраст – это лишь цифра в паспорте, Нина Кузьмина жила полной обеспеченной жизнью. Копейки не считала, но и направо-налево ими не раскидывалась. 3 марта этого года она, в белой шляпе и белой шубке, эффектная и моложавая, вышла из салона красоты, села в свой «Мерседес» вишневого цвета и… больше живой ее никто не видел. Через пару недель оперативники задержали 44-летнего знакомого, который признался: «она меня взбесила и я ее убил – на этом точка»… Но чуйка следователя не подвела – как оказалось, убийство было не случайным и заказала его «задушевная» подруга из-за долга в 600 тысяч рублей.

То ли приятель, то ли «муж на час»

Сразу обозначим, что в этой истории хватает белых пятен, следствие по уголовному делу идет полным ходом. Поэтому некоторые из изложенных фактов будем считать условно достоверными. Но в целом картина преступления понятна: небедная и одинокая пенсионерка стала жертвой людей, которым доверяла.

3 марта 2023 года, примерно в 13:30 часов Нина Кузьмина покинула салон красоты и села в свой автомобиль. Среди планов на день – встретиться со знакомым Виктором М. Кем он ей приходится? Предположим, что Нина Кузьмина испытывала к нему некую привязанность. Но какую? Едва ли это можно назвать дружескими чувствами. Судя по ее характеру, а о нем мы скажем чуть дальше, она относилась к нему, как хозяйка жизни к человеку, который от нее зависел.

44-летний Виктор появился в жизни бывшей свахи несколько месяцев назад. Познакомились при весьма интересных обстоятельствах. Этакий набор случайностей: она гуляла в парке с собакой, он подошел. Вскоре у нее ломается автомобиль, новый приятель сообщает, что работает в автомастерской. Починил ей иномарку, затем оказал еще какую-то услугу. В итоге стал вхож в дом. Помогал ей в квартире, на загородной даче – там, где нужна была мужская рука. Вроде «мужа на час».

В тот роковой мартовский день Нина Кузьмина назначила ему встречу недалеко от собственного дома, собиралась устроить ему разборки. Дело в том, что Виктор арендовал у нее парковочное место за небольшую сумму, пять тысяч рублей в месяц. Но никак не отдавал деньги. Когда подъехала на место встречи, он подсел к ней в салон. Разговор пошел на повышенных тонах, женщина не стеснялась и приложила Виктора крепким словом. Он в ответ несколько раз ударил ее по голове ключом-трещоткой, потом проверил – не дышит?

Дачу свою Нина Кузьмина очень любила. Фото: соцсети

Пробивная и талантливая

Нина Алексеевна была известной в Красноярске личностью. В начало 90-х годов она первая организовала в городе бизнес по соединению одиноких сердец. Все, кому довелось пересекаться с ней по жизни, рассказывали: у нее была удивительная работоспособность и целеустремленность.

- Мы с ней работали в «нулевых», она помогала мне открывать агентство, - вспоминает коллега по цеху Ольга Филимонова. - В тот же период обучала азам искусства соединять сердца. У нее была чуйка: она тонко видела, какой человек нужен другому. Будто магией какой-то обладала. Смеялась, что она ведьма просто, и в этом ее секрет. Шикарнейшая женщина. С ужасным характером, но какая мощная! У нее просто бесподобная энергетика. Она как бульдозер – напролом!

Она любила быть на виду, часто путешествовала по красноярским телеканалам и печатным изданиям, щедро раздавала интервью и в каждом подчеркивала, что постигла науку, как стать успешной. В интернете до сих пор можно встретить видеоролики с нею. Она представлялась: профессиональная сваха, директор школы гейш, неутомимая преподавательница стервологии. Была остра на язык: «Мужики наши зажрались, им двадцатилетних подавай». Но чтобы назвать ее вульгарной? Нет, вряд ли. Просто слишком уверенная в себе. Помимо работы она вкладывала свои силы в дачу, очень любила копаться в земле и выращивать богатый урожай.

Жила Нина Кузьмина небедно. Фото: соцсети

Черт из тихого омута

У бизнесвумен была счастливая семья. Говорят, мужа она обожала, называла его «мой Кузьмин». Но несколько лет назад он умер, а единственный сын попал в смертельное ДТП. И успешная женщина на старости лет осталась одна. Но не сломалась! В последние годы от бизнеса она отошла, но имела солидные накопления, раз позволяла себе вести безбедную жизнь и держала домработницу.

А вот близких друзей то ли в силу характера, то ли преднамеренно, не завела. Хотя была у нее одна, Наталья Ч. – ей она деньги одалживала, причем немалые. И еще этот Виктор появился в последнее время. Получается, два самых близких человека.

Знала ли Нина Кузьмина о прошлом своего нового «друга»? Биография у него мрачная. Много лет назад был судим за угоны автомобилей. А в 2013 году стал причиной гибели совсем молоденькой девушки. За рулем чужой машины вылетел на перекресток и врезался в автомобиль, в котором сидела 24-летняя пассажирка. Она скончалась, а виновник вел себя на суде настолько мерзко и вызывающе, что его поведение возмутило даже защиту, адвокат отказался от него. Суд вынес ему реальный срок и постановил взыскать в пользу семьи погибшей 1 миллион рублей. Но… он попал не в колонию, а под амнистию, а денег не выплатил ни копейки.

Также известно, что жена Виктора бросила – зачем ей неудачник? Строительный бизнес у него не пошел, пробивался случайными заработками, пока не прибился к небольшой автомастерской, каких в Красноярске пруд пруди.

Исполнителя задержали спустя пару недель после убийства. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Увез в соседний регион

О том, что бывшая сваха пропала, стало известно спустя несколько дней. Знакомая приметила, что она несколько дней не появлялась, и 9 марта обратилась в полицию. А дальше закрутилось – завертелось: нашли брошенный «Мерседес», стали пробивать все связи, с кем женщина общалась в последнее время. Так под подозрение попал Виктор. 15 марта спецназовцы скрутили его прямо на рабочем месте.

Поначалу, как водится, ушел в несознанку. Потом начал дозировано давать показания: «Да, убил, но ведь нечаянно! Не хотел, она сама спровоцировала». Рассказал, где спрятал останки. Однако посидел в камере СИЗО, как следует задумался: почему он один должен за все отвечать? Заключил досудебное соглашение и выложил все подчистую, сдал свою заказчицу с потрохами.

Судя по соцсетям, подозреваемая отметила событие в ресторане. Фото: соцсети

И тут мы подходим к самому главному: убийство оказалось заказным. «Итак, она звалась Натальей» - 63-летняя подруга, предполагаемый мозг и инициатор преступления. Судя по ее соцсетям, уроженка города Назарово, по профессии инженер по водоснабжению, на пенсии занималась какими-то тренингами, философскими рассуждениями. А еще инвестированием, на что одалживала деньги у Кузьминой.

По версии следствия она не собиралась возвращать долг Кузьминой. О какой сумме идет речь, пока неизвестно.

Именно подозреваемая нашла исполнителя – 44-летнего автомеханика с уголовным прошлым. Пообещала за труды простить ему долг в 600 тысяч рублей (куда ни глянь – в этой истории кругом долги). Это она сообщила, где живет Нина Кузьмина, где бывает, чем увлекается, по какому маршруту ездит. Виктор исполнил все по сценарию.

3 марта, убедившись, что женщина не подает признаков жизни, он перегнал «Мерседес» в один из дворов на Взлетке в Красноярске. Затем нашел в ее сумке ключи от квартиры и пришел туда. Ему нужен был сейф с деньгами. Как позже пояснил на допросе, он забрал из сейфа 215 тысяч рублей и поделился с Татьяной.

Осталось избавиться от тела. Под покровом ночи он загрузил его в свой автомобиль и помчался по федеральной трассе на восток, в Иркутскую область. Недалеко от поселка Чунский (это более 500 км от Красноярска), в лесном массиве облил тело бензином и сжег. Все это он рассказал следователю, затем показал на следственном эксперименте.

А что же «задушевная подруга» Наталья? В «Одноклассниках» 8 марта она выложила фотографию с подписью: «В «Фон Бароне» прибухнули». Отметила удачное исполнение убийства?

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