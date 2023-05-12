Это было предсказуемо: красноярский суд вынес обвинительный приговор бизнесмену Анатолию Быкову

Красноярский суд вынес обвинительный приговор бизнесмену Анатолию Быкову Фото: Мария ЛЕНЦ

В Центральном районном суде Красноярска вынесли приговор по второму уголовному делу экс-политику, бизнесмену и криминальному авторитету 90-х годов Анатолию Быкову. Наказание – 11 лет колонии строгого режима. В совокупности с уже вынесенным ранее первым приговором общий срок наказания составит 17 лет, которые он должен будет отбывать в колонии строгого режима.

Быков, верный себе (как и на первом судебном процессе), заявлял: невиновен. Точнее: виновен кто угодно, только не он. Однако следователям, а теперь и суду удалось доказать, что он не просто имеет самое прямое отношение к покушению на Андрея Грабовского в 2004 году и убийству в 2005 году Андрея Неколова. Быков их заказал. Непосредственный исполнитель обоих преступлений отсидел уже в колонии, отбыл свое наказание. А когда вышел – стал давать показания на заказчика. Посчитал, что так будет справедливо: каждый должен искупить свой грех.

- По эпизоду с Грабовским Быкову назначили наказание – 8 лет лишения свободы и освободили его от наказания по этой части в связи с истечением срока давности уголовного преследования. По эпизоду с Неколовым Быкову назначено 11 лет лишения свободы. Александра Живицу суд освободил от уголовного преследования за истечением срока давности. Приговор не вступил в законную силу, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

В пресс-службе регионального следкома прокомментировали приговор:

- Собранные первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении криминального авторитета Анатолия Быкова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму), ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц, по найму).

Справка КП

Наверняка нужно сделать пояснение, чтобы аудитория не запуталась. Поправьте, если это заблуждение, но Анатолия Быкова можно назвать рекордсменом по количеству одновременно расследуемых уголовных дел. Их у него было целых шесть, заведены, начиная с мая 2020 года.

По самому первому уже вынесен приговор в сентябре 2021 года: 13 лет колонии общего режима. Приговор вступил в силу, защите не удалось его оспорить или даже смягчить. Речь идет об убийстве в июне 1994 года Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Оба состояли в организованной группировке Быкова, но когда между ними произошел конфликт интересов – проще говоря, не договорились по поводу дележки добычи – Наумов и Войтенко были вычеркнуты из числа друзей. А вскоре их машину расстреляли среди бела дня.

Решением суда Быкову назначили 17 лет колонии строгого режима Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще два уголовных дела были прекращены в процессе расследования по нереабилитирующим основаниям. Одно – на уход от выплаты налогов: Быков вернул государству 75 миллионов рублей и избежал суда. Другое – по обвинению в организации и руководстве преступного сообщества. Потому что по нему прошли сроки давности. Подчеркнем: дела прекратили, но это не значит, что по ним Быкова признали невиновным).

В марте этого года было окончено расследование еще одного тяжкого преступления – убийства бизнесмена Владимира Филиппова. В ночь с 17 на 18 июня 1998 года его застрелил киллер. Сейчас это дело в стадии подготовки к производству, в марте следком передал материалы в прокуратуру на утверждение.

И еще два дела, которые сначала возбудили и расследовали порознь, но потом соединили в одно, поскольку в них фигурирует один киллер-исполнитель. Это покушение на Андрея Грабовского и убийство Андрея Николова. Вот по нему-то сейчас и вынесен приговор.

Стали помехой бизнесу

Итак, что известно по двум эпизодам дела, по которому Быков получил сегодня, 12 мая, свой приговор.

В октябре 2004 года Быков поручил своему знакомому убить Андрея Грабовского, в то время вице-президент федерации бокса Красноярского края. Киллер согласился и стал следить за жертвой. 1 ноября того же года по дороге в поселок Овинный он из автомата Калашникова расстрелял автомобиль Грабовского, но тот сумел скрыться.

Анатолий Быков внимательно выслушал приговор Фото: Мария ЛЕНЦ

Чуть ранее, летом 2004 года в поселке Удачный Быков приказал убить 42-летнего бизнесмена Андрея Неколова (известного тогда как Некол). Тот руководил компанией по утилизации промышленных отходов, на которые метил и осужденный. Пообещал за работу 50 тысяч долларов. Утром 18 января 2005 года (на другой день после дня рождения Быкова) неподалеку от спуска к гаражам на улице Лебедевой исполнитель застрелил Неколова из пистолета ТТ. Сделал, как минимум, четыре выстрела. Но после убийства получил от Быкова лишь пятую часть от обещанного гонорара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело Анатолия Быкова: красноярского политика и бизнесмена подозревают в подстрекательстве к убийству

СК России опубликовал видео допроса киллера, который должен был расстрелять в 2004 году Андрея Грабовского, в то время вице-президента федерации бокса Красноярского края. На видео – кабинет следователя, по одну сторону сидит сам киллер, имя которого пока в интересах следствия не называется, по другую сторону стола от него – Анатолий Быков. Как оказалось, политика и бизнесмена, а по факту криминального авторитета и «теневого хозяина» Красноярска – подозревают в подстрекательстве к убийству (подробнее).

«Филиппова? Нет, не заказывал»: в Красноярске завершили расследование третьего уголовного дела Анатолия Быкова

В Красноярске завершено расследование третьего уголовного дела в отношении экс-политика, бизнесмена и криминального авторитета 90-х годов Анатолия Быкова. Речь идет об убийстве 1998 года. Жертвой нападения киллера стал бизнесмен Владимир Филиппов (подробнее).

Адвокат Анатолия Быкова рассказал о последнем заседании суда по делу об убийстве и покушении

Адвокат красноярского бизнесмена Анатолия Быкова Алексей Прохоров рассказал вкратце о последнем заседании по делу о покушении на Андрея Грабовского и убийстве Андрея Неколова. Видео опубликовано в телеграм-канале команды Быкова (подробнее).

Все материалы по теме: «Анатолий Быков. Уголовное дело» читайте здесь.