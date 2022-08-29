Красноярского экс-политика Анатолия Быкова обвинили в руководстве преступным сообществом

Красноярскому экс-политику Анатолию Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом. Архив "КП"

Следователи Второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявили экс-политику и бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в двух тяжких преступлениях. По статьям «Руководство преступным сообществом, созданным для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и входящими в него структурными подразделениями» и «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное организованной группой».

Вот что вменяют в вину Быкову. В период с января 1990 года до января 1997 года он создал криминальную группу. Когда именно – не уточняется, но у следствия есть доказательство, что с 1 января 1997 года по 19 июня 2002 года он единолично руководил им. В 1998 году ему очень мешал 48-летний житель Красноярска. Настолько, что угрозами и приказами Быков заставил трех своих подчиненных устранить его.

- Три участника преступного сообщества приобрели два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Несколько дней выслеживали потерпевшего. Ночью 18 июня 1998 года около дома №187 по улице Тимошенкова двое произвели не менее шести смертельных выстрелов в мужчину, - рассказали подробности преступления в следкоме.

Однако свою причастность к совершенному преступлению обвиняемый отрицает. Впрочем, все остальные он также не признает. Между тем в сентябре 2021 года Анатолию Быкову вынесли первый приговор по двойному убийству, совершенному в июле 1994 года, когда средь бела дня были расстреляны Александр Наумов и Кирилл Войтенко, некогда служившие ему, а потом восставшие. За их убийство Быкову дали 13 лет, не помогли ни присяжные заседатели (проголосовали, как один, против него), ни апелляция.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю. В ближайшее время органами предварительного следствия планируется уведомить обвиняемого Быкова, его защитников и потерпевшего об окончании предварительного расследования и предоставить материалы уголовного дела им для ознакомления.

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