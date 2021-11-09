Следком прекратил одно из уголовных дел красноярского экс-политика и бизнесмена Анатолия Быкова Фото: Мария ЛЕНЦ

Начиная с мая 2020 года на экс-политика и бизнесмена Анатолия Быкова было заведено шесть уголовных дел. По одному из них уже состоялся суд: Быкова признали виновным в двойном убийстве 1994 года и вынесли ему наказание в размере 13 лет колонии общего режима.

Но он по-прежнему находится в следственном изоляторе, поскольку остальные дела еще в стадии расследования либо подготовки к судебному рассмотрению. Кстати, последнее по порядку дело завели совсем недавно – 15 октября 2021 года по подозрению в подстрекательстве к убийству криминального авторитета.

И вот стало известно, что одно из уголовных дел следком прекратил.

- В связи с тем, что в ходе следствия обвиняемый в полном объеме возместил ущерб, причиненный преступлением бюджетной системе Российской Федерации, в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию, предусмотренному ч.1 ст.28.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, - пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Напомним, что речь идет от 75 миллионах рублей. Из них 60 миллионов – непосредственно налоги и 15 миллионов – пеня за просрочку. Вот что известно об этом: в период с сентября 2014 по июнь 2017 года между двумя иностранными компаниями и Анатолием Быковым, как физическим лицом, были заключены безвозмездные соглашения и договор об уступке. Согласно условиям документов, указанные компании уступили Быкову права требовать долг с трех организаций, расположенных в городе Красноярске.

В период с января 2017 по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили задолженность перед Анатолием Быковым на общую сумму более 467 миллионов рублей. Полученные доходы облагаются налогами, однако обвиняемый этого не сделал – таким образом, мимо бюджета прошли мимо более 60 миллионов рублей. Плюс набежала пеня в размере четверти от этой суммы.

Каким образом деньги были найдены, не уточняется, но долги Быкова закрыты и дело прекращено. Однако насколько ли это повлияет на дальнейшую его судьбу? Ведь четыре оставшихся дела относятся к категории тяжких и особо тяжких.

Напомним, в чем его обвиняют помимо заказного двойного убийства 1994 года. Это организация и руководство преступным сообществом в 90-е годы, убийство бизнесмена Андрея Неколова в январе 2005 года, подстрекательство к убийству в 2004 году Андрея Грабовского и убийство одного из криминальных красноярских авторитетов в 1998 году.

Комментарий специалиста

Николай Алмаев, адвокат

- Статья по уклонению от уплаты налогов не относится к категории тяжких. Максимальный срок по ней – лишение свободы на срок до 3 лет. Другие статьи, по которым он сейчас обвиняется – подстрекательство к убийству, организация преступного сообщества, убийство – особо тяжкие. Что касается статьи «Убийство» - даже сроки давности совершенного преступление не оговариваются в законе. Дело может быть закрыто только по решению суда. Если преступления были совершены до 1994 года, то по действующему тогда законодательству максимальное наказание по ним – до 15 лет лишения свободы, либо смертная казнь. Если позднее – то 25 лет, либо пожизненное лишение свободы. Пожизненное Быкову дадут едва ли, учитывая давность преступления (совершены в 1998, в 2004 и 2005 годах – прим.ред.).

Как считаются сроки: полным либо частичным сложение вынесенных наказаний. Но не более 25, либо 15 лет по старому Уголовному кодексу. В случае обвинительного приговора, думаю, по совокупности преступлений ему назначат около 20 лет лишения свободы.

Уплата налогов едва ли имеет хоть какое-то значение для приговора по другим уголовным делам. Тем более, что дело прекращено не по нереабилитирующим обстоятельствам – его вина в неуплате доказана и признана. Для чего ему это было нужно – сложно сказать. Скорее всего, это некий широкий публичный жест. Возвращенная Быковым сумма, думаю, не самые большие для него деньги.

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