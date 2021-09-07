Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 13 годам колонии общего режима

На Анатолия Быкова в 2020 году завели пять уголовных дел Фото: Мария ЛЕНЦ

Первое из пяти уголовных дел, заведенных в 2020 году на экс-политика, бизнесмена и бывшего теневого алюминиевого короля Красноярска Анатолия Быкова, подходит к своему логическому завершению. Только что, утром 7 сентября, в Свердловском районном суде ему вынесли приговор. За преступление, совершенное 27 лет назад, в июле 1994 года, наказание суровое. Учитываем, что уголовное дело было заведено по пунктам «д», «з», «н» статьи 102 УК РСФСР, то есть за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах - двух лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих людей. Нижняя граница наказания – 8 лет, верхняя – 25 лет. Прокурор запросил 14 лет 11 месяцев, судья назначил 13 лет колонии общего режима.

Быков и его защита с самого начала настаивали на присутствии присяжных заседателях. Однако коллегия «судей из народа» не оправдала ожиданий. 31 августа присяжные вынесли свой вердикт. Четверо из шести посчитали, что участие 61-летнего Анатолия Быкова в убийстве доказано, он виновен и снисхождения не заслуживает. Сам бывший криминальный авторитет настаивает, что не имеет отношения к преступлению, в котором его обвиняют.

Суд с самого начала проходил в закрытом режиме. Поэтому сложно понять, что происходило за закрытыми дверями, какие страсти там кипели. Ни обвинение, ни защита, естественно, пока ничего не комментируют. По той простой причине, что приговор в законную силу не вступил и у сторон есть 10 дней, чтобы его оспорить. И наверняка защита воспользуется своим правом, чтобы подать на апелляцию.

Между тем красноярцы, которые следят за судьбой Быкова, гадают: его отправят в колонию сразу или оставят в СИЗО, ведь на нем еще четыре тяжких уголовных дела, среди которых еще одно совершенное убийство и одно покушение (все дела завели в 2020 году).

Напомним подробности преступления, за которое выносят приговор Анатолию Быкову. Александр Наумов и Кирилл Войтенко входили в организованную группировку, которую он возглавлял (это, кстати, расследуется в рамках второго уголовного дела – организация и руководство преступным сообществом в 90-е годы прошлого века). На почве финансовых разногласий произошел открытый конфликт. Наумов и Войтенко были не согласны с тем, как проходит дележка доходов.

Вскоре после ссоры в машине Быкова прогремел взрыв. Сам не пострадал, но был уверен, что это дело рук бывших товарищей. И поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову организовать их убийство. А тот подключил к этому Сергея Бакурова и Владимира Чучкова. 24 июня 1994 года на территории Свердловского района Бакуров и Чучков расстреляли из автомата и пистолета машину Наумова и Войтенко.

Двумя свидетелями обвинения стали исполнители убийства Владимир Татаренков и Сергей Бакуров. (Первый отсидел в колонии положенные ему 13 лет и вышел в марте 2020 года, незадолго до ареста Быкова. Второй отбывает пожизненное наказание. Третий, Владимир Чучков, до сих пор в бегах и обвинение ему предъявлено заочно).

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