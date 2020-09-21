Дело Анатолия Быкова: красноярского политика и бизнесмена подозревают в подстрекательстве к убийству

Красноярского политика и бизнесмена подозревают в подстрекательстве к убийству Фото: Мария ЛЕНЦ

- Где это происходило?

- Это происходило в середине октября, там же в Удачном. В процессе разговора он попросил меня убрать его.

- Убрать – то есть?

- Ну, убить.

- Какие-то вознаграждения?

- Не было ничего.

СК России опубликовал видео допроса киллера, который должен был расстрелять в 2004 году Андрея Грабовского, в то время вице-президента федерации бокса Красноярского края. На видео – кабинет следователя, по одну сторону сидит сам киллер, имя которого пока в интересах следствия не называется, по другую сторону стола от него – Анатолий Быков. Как оказалось, политика и бизнесмена, а по факту криминального авторитета и «теневого хозяина» Красноярска – подозревают в подстрекательстве к убийству.

По предварительной версии следствия в октябре 2004 года Быков поручил своему знакомому убить Грабовского. Киллер согласился и стал следить за жертвой, 1 ноября того же года по дороге в поселок Овинный он из автомата Калашникова расстрелял автомобиль Грабовского, но тот сумел скрыться.

И вот теперь тот самый киллер дает показания на своего заказчика.

Очная ставка в кабинете следователя: по одну сторону киллер, по другую - Анатолий Быков. Стоп-кадр видео СК РФ

Напомним, что уголовное дело в отношении Анатолия Быкова расследует Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Его задержали 7 мая этого года по подозрению в убийстве 26-летней давности двух человек – криминальных авторитетов Наумова и Войтенко. «Сдал» Быкова исполнитель – Владимир Татаренков, который совсем недавно вышел из колонии, отбыв свое наказание.

Затем на Быкова возбудили уголовное дело по статье «Руководство преступным сообществом». И вот – новый факт в его криминальной биографии.

- В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательств, полученных следственным и оперативным путем, - прокомментировали в СК России.

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