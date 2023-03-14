Адвокат Анатолия Быкова рассказал о последнем заседании суда по делу об убийстве и покушении Фото: Мария ЛЕНЦ

Адвокат красноярского бизнесмена Анатолия Быкова Алексей Прохоров рассказал вкратце о последнем заседании по делу о покушении на Андрея Грабовского и убийстве Андрея Неколова. Видео опубликовано в телеграм-канале команды Быкова.

Так, по делу о покушении на Грабовского обвинитель рекомендовал суду назначить наказание в виде 9 лет колонии, но с учетом того, что срок давности прошел, освободить от уголовного преследования. Однако это остается на усмотрении суда.

По делу Неколова, прокуратура запросила 12 лет колонии. Общий же срок, с учетом предыдущего приговора, по мнению обвинения должен составить 18 лет.

При этом в отношении Быкова направлены два гражданских иска по возмещению морального ущерба – от Грабовского (30 миллионов рублей) и от представителя Неколова (50 миллионов рублей). Первый иск прокуратура предложила оставить без внимания, разъяснив порядок обращения с таким иском в гражданский, а вот второй удовлетворить полностью.

По словам Алексея Прохорова, прения со стороны защиты Быкова назначены на 30 марта. А уже в начале апреля будет вынесен приговор.