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Происшествия14 марта 2023 6:45

«Филиппова? Нет, не заказывал»: в Красноярске завершили расследование третьего уголовного дела Анатолия Быкова

Дело Анатолия Былова по убийству 1998 года передали прокурору на утверждение
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Дело Анатолия Былова по убийству 1998 года передали прокурору на утверждение

Дело Анатолия Былова по убийству 1998 года передали прокурору на утверждение

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершено расследование третьего уголовного дела в отношении экс-политика, бизнесмена и криминального авторитета 90-х годов Анатолия Быкова. Речь идет об убийстве 1998 года. Жертвой нападения киллера стал бизнесмен Владимир Филиппов.

Дело было заведено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой). Занималось им Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В пресс-службе ведомства рассказали предварительные подробности:

- По данным следствия, в период с 01 января по 18 июня 1998 года Анатолий Быков организовал совершение убийства 48-летнего жителя города Красноярска организованной группой в составе трех своих подчиненных, предварительно склонив их к совершению данного преступления путем угроз и дачи указаний.

Исполнители нашли два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Несколько дней они выслеживали потерпевшего. В ночь с 17 на 18 июня 1998 года они настигли его возле дома №187 на улице Тимошенкова. И выстрелили в жертву не менее шести раз. В результате мужчина скончался на месте.

Следователи передали дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Анатолий Быков и на сей раз остался верен себе – свою причастность к преступлению он отрицает категорически. Так было, когда ему вынесли первый приговор по убийству в июне 1994 года, когда среди белого дня был расстрелян автомобиль с ехавшими в нем Александром Наумовым и Кириллом Войтенко. Стороне защиты не удалось оспорить приговор в размере 13 лет лишения свободы.

В настоящее время суд рассматривает второе громкое дело – о покушении на Андрея Грабовского и убийстве Андрея Неколова. Бизнесмен вновь утверждает, что не виновен. Ожидается, что приговор по нему будет оглашен в апреле. Прокурор просит 12 лет колонии. Общий же срок, с учетом предыдущего приговора, по мнению обвинения должен составить 18 лет.

Добавим также, что в процессе расследования было прекращено два уголовных дела по нереабилитирующим основаниям. Одно – на укрывательство от выплаты налогов: Быков вернул 75 миллионов рублей. Второе – по обвинению в организации и руководстве преступного сообщества. По нему прошли сроки давности.

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