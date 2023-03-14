«Филиппова? Нет, не заказывал»: в Красноярске завершили расследование третьего уголовного дела Анатолия Быкова

Дело Анатолия Былова по убийству 1998 года передали прокурору на утверждение Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершено расследование третьего уголовного дела в отношении экс-политика, бизнесмена и криминального авторитета 90-х годов Анатолия Быкова. Речь идет об убийстве 1998 года. Жертвой нападения киллера стал бизнесмен Владимир Филиппов.

Дело было заведено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой). Занималось им Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В пресс-службе ведомства рассказали предварительные подробности:

- По данным следствия, в период с 01 января по 18 июня 1998 года Анатолий Быков организовал совершение убийства 48-летнего жителя города Красноярска организованной группой в составе трех своих подчиненных, предварительно склонив их к совершению данного преступления путем угроз и дачи указаний.

Исполнители нашли два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Несколько дней они выслеживали потерпевшего. В ночь с 17 на 18 июня 1998 года они настигли его возле дома №187 на улице Тимошенкова. И выстрелили в жертву не менее шести раз. В результате мужчина скончался на месте.

Следователи передали дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Анатолий Быков и на сей раз остался верен себе – свою причастность к преступлению он отрицает категорически. Так было, когда ему вынесли первый приговор по убийству в июне 1994 года, когда среди белого дня был расстрелян автомобиль с ехавшими в нем Александром Наумовым и Кириллом Войтенко. Стороне защиты не удалось оспорить приговор в размере 13 лет лишения свободы.

В настоящее время суд рассматривает второе громкое дело – о покушении на Андрея Грабовского и убийстве Андрея Неколова. Бизнесмен вновь утверждает, что не виновен. Ожидается, что приговор по нему будет оглашен в апреле. Прокурор просит 12 лет колонии. Общий же срок, с учетом предыдущего приговора, по мнению обвинения должен составить 18 лет.

Добавим также, что в процессе расследования было прекращено два уголовных дела по нереабилитирующим основаниям. Одно – на укрывательство от выплаты налогов: Быков вернул 75 миллионов рублей. Второе – по обвинению в организации и руководстве преступного сообщества. По нему прошли сроки давности.

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