В Красноярске разыскивают пропавшую 67-летнюю женщину

Нина Алексеевна Кузьмина. Фото: СК по краю

Красноярские следователи просят содействия в поисках 67-летней Нины Алексеевны Кузьминой. Следком завел уголовное дело по статье «убийство».

Женщина пропала еще 3 марта. В 13:30 часов Нина Алексеевна выехала на своем бордовом Мереседес ML-300 из оздоровительного салона на Телевизорной, 1. Домой она так и не вернулась.

С тех пор ни ее, ни автомобиль никто не видел. Была одела в белый полушубок, черные брюки и белую шляпку.

Следователи передают, что если у вас есть информацию о местонахождении красноярки, необходимо обратиться по телефону 8 (391) 227-06-45 или 112. Анонимность гарантируется.