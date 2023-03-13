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НовостиПроисшествия13 марта 2023 8:07

В Красноярске разыскивают пропавшую 67-летнюю женщину

Следователи завели уголовное дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Нина Алексеевна Кузьмина. Фото: СК по краю

Нина Алексеевна Кузьмина. Фото: СК по краю

Красноярские следователи просят содействия в поисках 67-летней Нины Алексеевны Кузьминой. Следком завел уголовное дело по статье «убийство».

Женщина пропала еще 3 марта. В 13:30 часов Нина Алексеевна выехала на своем бордовом Мереседес ML-300 из оздоровительного салона на Телевизорной, 1. Домой она так и не вернулась.

С тех пор ни ее, ни автомобиль никто не видел. Была одела в белый полушубок, черные брюки и белую шляпку.

Следователи передают, что если у вас есть информацию о местонахождении красноярки, необходимо обратиться по телефону 8 (391) 227-06-45 или 112. Анонимность гарантируется.