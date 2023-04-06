После побега сына губернатора Красноярского края итальянская пресса критикует собственную систему безопасности

Сын губернатора Красноярского края вернулся в Россию. Фото: соцсети

В Италии не стихает шумиха. Сначала 23 марта загадочным образом исчез из под домашнего ареста сын российского губернатора – 40-летний предприниматель Артем Усс. А 4 апреля он открыто объявился в Москве и сообщил через «РИА Новости» (читайте: чтобы весь мир узнал):

- Я – в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им. Итальянский суд, на беспристрастность которого я вначале рассчитывал, продемонстрировал свою явную политическую ангажированность. К сожалению, и он готов прогнуться под давлением властей США.

Первым делом Артем Усс вместе с адвокатом приехали в следственное управление МВД, где его сняли с розыска и выдали подписку о невыезде.

Между тем, итальянские журналисты муссируют тему с побегом, ищут по своим каналам подробности, проверяют догадки и версии. И все сводится к критике собственной судебной и правоохранительной системы и в целом системы безопасности. Журналисты настаивают: были «звоночки», по которым можно было догадаться о предстоящем побеге. Но вместо этого ценного арестанта, которого жаждали получить американцы, в Италии сторожили, как мелкого воришку.

Напомним предысторию

17 октября 2022 года Артема Усса задержали в аэропорту «Милан-Мальпенса» в тот момент, когда тот собирался вылететь в Турцию. По запросу властей США, конкретно - прокурора Восточного округа Нью-Йорка. Хотя предприниматель никогда в жизни не был в этом городе. Да и в США он прилетал только раз, в 15-летнем возрасте в составе школьной экскурсионной группы – во всяком случае, так утверждает его семья. И этот факт очень легко проверить.

Так вот, российскому предпринимателю предъявили целый список обвинений: это якобы и отмывание денег, и контрабанда нефти из Венесуэлы в Россию и Китай, и обход санкций, и незаконный экспорт военных и секретных технологий двойного назначения на миллионы долларов из США в Россию. Артем Усс был не единственным, кого они обвинили в этом, там назывались еще четыре или пять фамилий. Но из всех особый интерес для американцев представлял именно он. Они, в общем-то не скрывали, что планируют его обменять на какого-нибудь важного соотечественника. Но для этого им нужно сначала заполучить ценного заложника.

В результате Артема Усса задержали в Италии в середине октября. В начале декабря адвокатам удалось добиться, чтобы его поместили под домашний арест в предместье Милана, тихую аутентичную деревню Базильо. Надели на его электронный браслет слежения, запретили покидать пределы квартиры.

Итальянские карабинеры не уследили за подопечным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но увы, суд Италии принял решение в пользу США. Сказать, что для бизнесмена это было большим стрессом, недостаточно. Он мог оказаться на десятки лет в окружении матерых преступников с тяжкими статьями. Надежда на справедливость правосудия рухнула. Не осталось никаких сомнений в ангажированности суда.

И тогда на следующий день после решения суда Артем Усс сделал то, что, в принципе, сделал бы любой – он сбежал. Сломал браслет слежения и был таков. Оставив напоследок «привет» карабинерам – включенный на всю катушку телевизор в запертой квартире.

Губернатор Александр Усс прокомментировал ситуацию в своем телеграмм-канале, делая акцент на том, что за всеми этими обвинениями кроется политический окрас: «Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России».

Пресса ищет истину – она ее найдет

Уже не секрет, что операция была тщательно спланирована. И сейчас итальянские власти «начинают вспоминать», что были «звоночки». Например, за несколько дней до побега супруга бизнесмена благополучно улетела в Москву. Но это никого из властей не насторожило.

Corriere della Sera пишет: «Прокуратура Милана ведет расследование его побега. Карабинеры следственного отдела на Виа делла Москова работают над выявлением всех членов команды, которые около 14 часов 22 марта помогли 40-летнему мужчине бежать из своего дома в Борго Вьоне и добраться до итальянской границы на восток. Их было пять или шесть человек. Из стран бывшей Югославии Усс, вероятно, добрался до России по воздуху». И далее журналист Чезаре Джуцци настаивает: это была уловка со стороны россиян, чтобы не выдавать предпринимателя американцам.

«Усс утверждает, что он был вынужден принять решение бежать, потому что не верил в объективность правосудия. Поэтому он отрезал электронный браслет, сел в машину с неким мужчиной, а затем улетел частным рейсом с поддельными удостоверениями личности. Его побег – провал для аппарата безопасности страны» - пишет газета La Stampa.

«Уссу грозило тридцать лет тюрьмы, американцы потребовали его экстрадиции и итальянский суд только что санкционировал ее. Но мужчине удалось сбежать из-под домашнего ареста на окраине Милана, несмотря на электронный браслет и, вероятно, при пособничестве российских спецслужб» - La Repubblica.

Издание Caliaripad: «Карабинеры напали на его след, ведущий прямо на Сардинию. Кто-то помог ему сбежать и до сих пор прячет его. Пограничный контроль результатов не дал, поэтому вполне вероятно, что российский предприниматель все еще находится на территории страны». Также говорится, что россиянину принадлежит часть отеля на восточном побережье Сардинии. И есть расчетный счет в сардинском банке. Среди версий, как он туда попал: на частном рейсе с поддельными документами.

Все по полочкам

Milano Today расписал все подробно, прямо по полочкам – что, как, когда и почему. Позволим себе перевести текст целиком – так, как событие видят на Апеннинском полуострове.

«Экстрадиция была удовлетворена по двум из четырех преступлений: за нарушение эмбарго в отношении Венесуэлы и банковское мошенничество. А запрос об отмывании денег и контрабанде военной техники был отклонен. Карабинеры следственного отдела и роты «Корсико» расследуют его побег. Подозрение, позднее подтвержденное фактами, сразу же заключалось в том, что он вернулся домой, где может пользоваться поддержкой и прикрытием, даже если формально в России его разыскивают по ордеру на арест, по всей вероятности, выданном только для того, чтобы забрать его у США.

Становится все более очевидным, что за побегом Усса стоят службы Москвы. Согласно тому, что удалось восстановить, 40-летний мужчина сбежал в 14:07 22 марта, установив сигнал на своем электронном браслете так, что тот сработал на несколько минут позже. В сопровождении четырех машин, это показывают видеокамеры, Усс растворился в воздухе, пересекая границу по суше. Затем, еще неизвестно как, он вернулся в Россию. Кто видел Усса до того, как он исчез? Это напоминает шпионскую историю еще и потому, что дом в Базильо, в Борго Вионе, арендовала его жена, вернувшаяся в Россию 13 марта.

По-видимому, в той же деревне проживает много других россиян, все они прибыли через предполагаемого риэлтора, имеющего связи в российском консульстве в Милане. Но кого Усс видел в этой квартире перед исчезновением? В числе допущенных ко встрече с ним, несмотря на запрет на общение с внешним миром, непременно были: два его адвоката, его переводчик, жена, сестра, отец – красноярский губернатор и высокопоставленные дипломаты (по информации «КП» Александр Усс находится в санкционном списке и не покидал пределы России, так что факт встречи с сыном в Италии – это исключительно предположение Milano Today). И не только. Причастен ли кто-нибудь из них к операции, в результате которой Усс вернулся домой?

Информация, которая просачивается из стен миланского суда: 40-летний мужчина не смог бы самостоятельно составить такой идеальный план». В Италии и в Милане у него мало знакомств и почти нет контактов, чтобы организовать такой блиц менее чем за 24 часа после разрешения на экстрадицию. По этой причине не исключено, что к этому могут быть причастны русские агенты 007, которые, может и не своими руками осуществили побег Усса-младшего, но точно руководили им».

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