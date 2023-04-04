Сын красноярского губернатора Артем Усс вернулся в Россию после побега в Италии

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Сын губернатора Красноярского края Артем Усс находится в России. Об этом он заявил в беседе с «РИА Новости». Деталей своего возвращения страну он не уточнил, также сейчас держится в секрете, в каком именно регионе находится Усс-младший.

– Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им, – заявил Артем Усс.

По его словам, вначале россиянин рассчитывал на беспристрастность итальянского суда, однако тот продемонстрировал «явную политическую ангажированность». Усс отметил, что суд прогнулся под давлением властей США.

Сам Александр Усс пока никак не комментировал информацию о возвращении сына на родину. Однако краткий комментарий дал первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко: он заявил, что возвращение Артема Усса стало «уникальным событием» и поздравил Усса-старшего с семьей.

Почему арестовали Усса

Артем Усс был задержан в Италии 17 октября, после того, как США обвинили его в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс-младший намеревался вылететь из Милана в Турцию, однако его задержали и посадили под домашний арест, после чего Штаты запросили экстрадицию россиянина.

Власти РФ, в свою очередь, назвали арест Усса политическим. Кремль потребовал освободить россиянина, а российские правоохранительные органы даже объявили его в международный розыск, чтобы инициировать процедуру экстрадиции на родину. Однако итальянский суд 21 марта одобрил экстрадицию Усса в США, а не в РФ.

Вскоре после решения суда выяснилось, что Усс сбежал из-под домашнего ареста, который отбывал в арендованной квартире в Милане. Он сломал электронный браслет слежения и исчез – как подозревают итальянские правоохранители, не без помощи российских спецслужб. Однако власти РФ эти обвинения отрицают.

В конце марта стало известно, что Усс находится в безопасности – либо на военном объекте, либо в одном из российских посольств. Тогда же сообщалось о планах переправить его в Россию. Подробности всей операции и ее участники, разумеется, скрыты от общественности.