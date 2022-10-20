Сына губернатора Красноярского края арестовали в Италии Фото: Мария ЛЕНЦ

Сына губернатора Красноярского края Александра Усса – Артема Усса – арестовали в Италии по заказу американского минюста. Его обвиняют в нарушении санкций по нескольким пунктам. Например, в закупке оборудования двойного назначения – полупроводников и микропроцессоров, которое якобы передавалось в Россию для военных целей. А также в контрабанде нефти из Венесуэлы в Россию и Китай. Вместе с красноярцем был задержан в Германии его партнер Юрий Орехов. А всего американский минюст предъявляет обвинения пяти россиянам и двум венесуэльцам. Им грозит экстрадиция в США со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Губернатор Александр Усс прокомментировал ситуацию в своем телеграмм-канале, делая акцент на том, что за всеми этими обвинениями кроется политический окрас: «Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России».

Добавим, что глава Красноярского края сам включен в санкционный список.

Что известно об Артеме Уссе: ему 40 лет, окончил юридический факультет Сибирского федерального университета. Занимается бизнесом, у него есть доли в компаниях на территории края, также ведет бизнес в Европе.