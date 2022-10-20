Представители власти Красноярского края высказались об аресте Артема Усса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Италии по запросу США 17 октября были арестованы два гражданина Венесуэлы и пять россиян, один из них – сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Рассказываем, чем он известен, в чем его обвиняют и что грозит.

Артем Александрович Усс родился 22 апреля 1982 года. Точной информации о его образовании нет, однако по некоторым данным Артем окончил юрфак СФУ. По данным «СПАРК-Интерфакс», за ним числится 38,7% компании «Сибуголь». В 2015-2016 годах являлся совладельцем компании СМ.Сити, а с 2014 по 2019 год владел компанией «Сибирская земля», которая занималась торговлей недвижимостью.

В чем обвиняют и что грозит Артему Уссу

Как сообщает минюст США, россияне Артем Усс, Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков, а также венесуэльцы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото якобы участвовали в незаконных сделках по продаже нефти венесуэльской компании Petroleos de Venezuela SA. Прокурор США Брион Пис сообщил, что обвиняемые помогали находящейся под санкциями Венесуэле в получении американской нефти и технологий.

Артем Усс совместно с Ореховым также якобы является владельцем немецкой компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), которая занимается торговлей промышленными товарами. По версии обвинения, Орехов и Усс использовали компанию в качестве прикрытия для контрабанды крупных партий нефти из Венесуэлы в Россию и Китай. Понсе и Сото выступали в качестве посредников в сделках между PDVSA и NDA GmbH.

Так, всех фигурантов обвиняют в заговоре против США. Артема Усса, Орехова, Кузургашеву, Понсе и Сото также обвиняют в заговоре для нарушения Закона об экономических полномочиях на случай международной ЧС, в мошенничестве для контрабанды нефти и отмывании денег. Дело расследует ФБР. Всем, включая Артема Усса, грозит до 30 лет тюрьмы.

В России в целом, и в Красноярском крае в частности, уголовное дело назвали чисто политическим. Глава региона Александр Усс заявил следующее:

- Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России.

Депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев добавил, что американцы создали для этих целей специальное подразделение:

- В этой ситуации никто ничего не скрывает. Эту операцию проводило подразделение минюста, созданное в марте 2022 года. Оно создано специально для работы против российских граждан. В это подразделение входят, как сам минюст, так и ФБР с секретной службой США. Мы же помним, что это череда событий. Первое предупреждение было, когда против Александра Усса ввели санкции персонально. Второе - если искать конкретно по Артему, на западных сайтах можно найти информацию с требованием внести его в санкционные списки. Ну, и третье – собственно, само задержание. Никто не должен сомневаться, что никаких фактических обвинений не предъявлено, даже в конце релиза минюста США написано, что человек не является виновным, пока не доказано обратное. Предлагаю исходить от этого. Уверен, что по линии МИДа мы защитим и Артема Александровича, и других задержанных россиян.

Зампред краевого парламента Сергей Попов, что в данной ситуации за некоей внешней оболочкой стоит четкий политический интерес США:

- Все, что звучит сейчас – вряд ли является основным мотивом, который побудил запад совершить арест. Очевидно, что это политическая атака на руководителей страны и регионов. Есть вещи, которые мы до конца не знаем, а может, и не узнаем никогда, но у меня нет сомнений в том, что это продуманная и расчетливая акция против страны.

Спикер Законодательного собрания края Алексей Додатко назвал арест Артема Усса очередным доказательством антироссийской позиции запада:

- Это циничное преследование собственных интересов, невзирая ни на что. США запускает новый санкционный механизм давления. Фактически они открыли охоту на предпринимателей, которые своей деятельностью помогают стране добиваться результатов. В этом плане ни у кого никаких иллюзий не осталось.

Представитель МИД в Красноярске Артем Захаров добавил, что министерство иностранных дел РФ и генконсульство знает о ситуации. Сейчас ведется принимаются все меры по защите прав граждан РФ. Он также выразил надежду, что Италия не пойдет на поводу у США и не согласится на экстрадицию Артема Усса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Политологи предположили, о чем говорит арест сына губернатора Красноярского края Артема Усса

17 октября в Италии по запросу США был арестован сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Позднее американский минюст опубликовал релиз, в котором указал причины задержания: якобы Артем Усс с еще четырьмя россиянами и двумя гражданами Венесуэлы через подставные фирмы торговали нефтью мимо санкций. (подробнее)

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал причины ареста своего сына в Италии политическими

Сына губернатора Красноярского края Александра Усса – Артема Усса – арестовали в Италии по заказу американского минюста. Его обвиняют в нарушении санкций по нескольким пунктам. (подробнее)