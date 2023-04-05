Сына красноярского губернатора Артема Усса сняли с розыска МВД в России. Фото: соцсети

Сына губернатора Красноярского края Артема Усс сняли с розыска. Об этом «КП-Красноярск» сообщили в МВД РФ.

Фото: скриншот с сайта МВД

4 апреля Артем Усс прибыл в Россию. Он самостоятельно прибыл в МВД. 23 марта он сбежал из-под домашнего ареста в Италии после решения суда об эстрадиции в США, где он обвинялся в контрабанде венесуэльской нефти в Россию и Китай, а также в незаконном получении полупроводников для военных нужд России.

После ареста Артема Усса в октябре 2022 года в Милане, он также был объявлен в розыск в России. Ему вменялось отмывание денег, однако подробности в полиции рассказывать не стали. Так, 5 апреля стало известно, что Усс-младший больше не в розыске в РФ. Продолжается ли расследование в его отношении не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сын губернатора Красноярского края сообщил, что вернулся в Россию

Сын губернатора Красноярского края, 40-летний бизнесмен Артем Усс, который 23 марта ушел из-под домашнего ареста в пригороде итальянского города Милана, благополучно добрался до России. (подробнее)

МВД РФ объявило сына красноярского губернатора Артема Усса в розыск по подозрению в отмывании денег

В ведомстве добавили, что РФ будет добиваться выдачи Артема Усса Италией. Конкретно в чем обвиняется сын главы Красноярского края Александра Усса не сообщается. Суд в Москве, тем временем, уже выдал санкцию на арест предпринимателя. (подробнее)