Политологи предположили, о чем говорит арест сына Губернатора Красноярского края Артема Усса Фото: Мария ЛЕНЦ

17 октября в Италии по запросу США был арестован сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Позднее американский минюст опубликовал релиз, в котором указал причины задержания: якобы Артем Усс с еще четырьмя россиянами и двумя гражданами Венесуэлы через подставные фирмы торговали нефтью мимо санкций.

Сам губернатор Красноярского края Александр Усс назвал арест сына чисто политическим решением. Такое же мнение выразили спикер краевого Заксобрания Алексей Додатко и представитель МИД РФ в Красноярске Артем Захаров, который выразил надежду, что Италия не пойдет на поводу у США, и будет основываться только на собственном законодательстве.

Так или иначе, Артем Усс и еще четверо россиян находятся под арестом. Им грозит до 30 лет лишения свободы. «КП-Красноярск» поговорила с красноярскими политологами Александром Чернявским и Юрием Москвичом, чтобы разобраться, что все-таки значит арест сына главы региона, есть ли под обвинениями американцев почва, и как это может отразиться на Красноярском крае.

Александр Чернявский:

Александр Чернявский Фото: Мария ЛЕНЦ

- В аресте Артема Усса безусловно есть политический подтекст. Он стал жертвой геополитического противостояния. Это можно расценивать в качестве сигнала США всей российской элите. Если раньше отнимали собственность, то теперь взялись за свободу близких родственников. Естественно, они знали, кого задерживают – это все неслучайно.

- Видны действия запада по отношению к политикам, верным президенту – они будут только ужесточаться. Я думаю, что арест сына губернатора – это первая ласточка.

- О том, есть ли под обвинениями в адрес Артема Усса реальная почва, сказать трудно. Есть много гипотез, но и на западе, и у нас об этом говорится кратко. Полной картины не видно.

- Александру Викторовичу в этой ситуации можно выразить лишь искреннее сочувствие, потому что и он, и его семья стали фактически заложниками этой геополитической борьбы. Все мы понимаем, что россиянам, попавшим в руки американцев, грозят большие сроки. С другой стороны, судебные процессы по таким делам в США могут длиться годами.

- Крайне сложно будет помогать сыну Усса, особенно с учетом того, что санкции фактически запрещают адвокатам работать с россиянами. И как сейчас будут защищать Артема – не очень понятно. Но есть еще один нюанс. Мы знаем, что американские власти, в частности президент Байден, настойчиво продвигают тему обмена заключенными. Не исключено, что Артем Усс может попасть в этот, так называемый, «список по обмену».

- Единственное, что может сделать сам Александр Усс, с учетом того, что его политический вес давно вышел за пределы одного только Красноярского края, это подключить знакомых юристов, которые смогут помочь.

- Тут есть еще одна серьезная тема – как поведет себя Италия. Сейчас там пришла к власти крайне правая партия, у которой неоднозначное отношение к США. Так что не совсем очевидно, состоится ли вообще экстрадиция.

Юрий Москвич:

Юрий Москвич Фото: Мария ЛЕНЦ

- Естественно, что все это неслучайно. США будут и дальше проводить такие операции жестко и последовательно. Арест Артема Усса – не первый. Буквально на днях был арестован сын экс-главы РЖД Якунина.

- На Красноярском крае это отразится следующим образом. Предприниматели, планировавшие поработать за рубежом «на грани фола», должны понимать, что за каждым их шагом следят.

- Больше всего проблем и потрясений будет испытывать, конечно же, семья Александра Викторовича Усса. Хотелось бы, чтобы они перенесли это стойко. Конечно, это определенный тип провокации, но нужно понимать, что сын губернатора – не ее главный герой.

- Конечно, нельзя сказать, что Артема Усса задержали «ни за что». Я долгое время находился в США, общался с местными политиками и экспертами, и могу сказать, что политическая и юридическая системы там своеобразные. И в этом смысле формальное обвинение Артема Усса, который, по их мнению, нарушил законы, формирующие санкции, может соотноситься с их законами. Американская система характерна еще и тем, что подобные судебные процессы идут очень долго.

- Нельзя забывать, что в ноябре будут выборы в законодательные органы США. И если в них победят оппоненты Байдена и демократической партии, могут наступить другие времена. Может быть изменено толкование санкций и их нарушений.

- Вызволить Артема возможно. Но возникает вопрос, как представители демократической партии, на это пойдут? Чтобы это стало вероятнее, должны победить их оппоненты – то есть республиканцы. В США так принято – вы можете принять жесткие законы, следовать им, но если побеждает другая точка зрения – все мгновенно меняется. Но если оппоненты правящей партии выиграют, раньше начала 2023 года вряд ли что изменится, должна пройти замена мест в конгрессе и парламенте и другие юридические процедуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал причины ареста своего сына в Италии политическими

Сына губернатора Красноярского края Александра Усса – Артема Усса – арестовали в Италии по заказу американского минюста. (общество)